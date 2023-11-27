Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня

Умеренная физическая активность – залог здоровья и сохранения красоты. Рассказываем, почему важно заниматься фитнесом по 20 минут тем, кто не досыпает по ночам.

Всего 20 минут спортивной нагрузки в день поможет избавиться от ряда проблем. К такому выводу пришли ученые, проводя исследование в английском Университете Портсмута. Об этом пишет портал Ридлайф.ру. Оказалось, что у людей с возможностью ежедневно нагружать организм физическими упражнениями, улучшается:

Состояние, вызванное недостатком ночного сна: стабилизируется плохое настроение, уходят симптомы депрессии и повышаются когнитивные функции.

Насыщение организма кислородом. Происходит укрепление сердечно-сосудистой системы. Человек становится выносливее.

Обмен веществ. Происходит профилактика недугов, вызываемых гиподинамией: ожирение, остеопороз, гипертония.



Сейчас существует большое количество специальных приспособления для тренировок дома. если же по какой-то причине самостоятельной мотивации не достаточно, посетите спортивный зал. Тренер поможет подобрать интенсивность нагрузки, учитывая индивидуальные факторы: возраст, навыки, состояние организма.

Важно не забывать о необходимости посетить лечащего врача перед началом занятий, если в анамнезе существуют хронические заболевания.