С конца прошлой недели в России растет статистика по заболевшим ковидом. Многие уверены, что это связано с наступлением холодов.

За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида. Отметку в 21 тысячу заболевших в день страна перешагнула накануне, этот показатель был впервые превышен с середины августа. Общественная служба новостей пишет, у 1 749 человек заболевание протекает без клинических проявлений.

Лидером по количеству инфицированных, как обычно, стала Москва. Здесь выявили 2893 случай. На втором и третьем месте Санкт-Петербург (1874) и Московская область (1008).

Как сообщает телеканал "360", за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, погибли 828 человек. Это новый антирекорд. Всего с начала пандемии от ковида скончались 202 273 человек.

На днях Минздрав России опубликовал двенадцатую версию рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. В новом положении модернизированы разделы по лабораторной диагностике, лучевой диагностике, тактике лечения, а также ведению беременных.

Помимо этого, в стране проводится массовая вакцинация против ковида. Поставить прививку можно в специальных центрах. Основной препарат – "Спутник V", вакцинация проводится в два этапа. Однако не так давно появился аналог – "Спутник Лайт". Его рекомендуют использовать для ревакцинации.

Также Исследовательский центр им. Чумакова объявил о модернизации производства, что позволит нарастить мощности по выпуску препарата "КовиВак". До конца года планируют произвести около двух с половиной миллионов доз.