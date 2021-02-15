В Греции пенсионер умер через восемь минут после вакцинации

В больнице города Ираклион спустя восемь минут после укола вакцины от коронавируса умер пожилой мужчина, передает URA.Ru. ПАциенту внезапно стало плохо в приемной. По дороге в реанимацию он уже умер. С вакцинацией трагедию не связывают.
В больнице города Ираклион спустя восемь минут после укола вакцины от коронавируса умер пожилой мужчина, передает URA.Ru. ПАциенту внезапно стало плохо в приемной. По дороге в реанимацию он уже умер. С вакцинацией трагедию не связывают.
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