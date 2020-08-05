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Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 августа 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Потери России из-за отсутствия иностранных туристов составили около 500 миллиардов рублей. Последние новости об эпидемии COVID-19 материале "Дни.ру".
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Суточный прирост зараженных коронавирусом в России оказался минимальным с 23 апреля. За последние сутки выявлено 6 159 инфицированных. С начала эпидемии зафиксировано более 861 тысячи случаев заражения, вылечились свыше 661 тысячи пациентов, 14 351 скончался.

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Участвовавшие в испытаниях вакцины от центра вирусологии "Вектор" добровольцы чувствуют себя хорошо. Это второе лекарство, которое планируется выпустить в производство осенью. Первая вакцина, разработанная центром эпидемиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована в середине августа.

Из-за закрытых границ и отсутствия иностранных туристов Россия потеряла около 500 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Общие потери отрасли в текущем году она оценивает в 1,5 триллиона рублей.

Коронавирусом в мире заразились более 18,31 миллиона человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Скончались 695 тысяч. В США выявлено около 4,71 миллиона инфицированных.

Власти Черногории открыли границы для россиян. Правительство балканской республики приняло решение после оценки эпидемиологической ситуации и исходя из потребностей страны в российских туристах.

Коронавирус в Москве

Заболели – 244 097

Умерли – 4 510

Выздоровели – 183 640

Коронавирус в России

Заболели – 861 423

Умерли – 14 351

Выздоровели – 661 471

Коронавирус в мире

Заболели – 18 310 990

Умерли – 695 380

Выздоровели – 9 850 833

Статистика коронавируса в России и мире на 5 августа 2020 года


МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва244 0974 510183 640
Россия861 42314 351661 471
США4 710 534128 6701 536 059
Весь мир18 310 990
695 380
9 850 833
Автор: 5 августа 2020, 00:01

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