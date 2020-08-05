Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 августа 2020 года

Суточный прирост зараженных коронавирусом в России оказался минимальным с 23 апреля. За последние сутки выявлено 6 159 инфицированных. С начала эпидемии зафиксировано более 861 тысячи случаев заражения, вылечились свыше 661 тысячи пациентов, 14 351 скончался.
Участвовавшие в испытаниях вакцины от центра вирусологии "Вектор" добровольцы чувствуют себя хорошо. Это второе лекарство, которое планируется выпустить в производство осенью. Первая вакцина, разработанная центром эпидемиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована в середине августа.
Из-за закрытых границ и отсутствия иностранных туристов Россия потеряла около 500 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Общие потери отрасли в текущем году она оценивает в 1,5 триллиона рублей.
Коронавирусом в мире заразились более 18,31 миллиона человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Скончались 695 тысяч. В США выявлено около 4,71 миллиона инфицированных.
Власти Черногории открыли границы для россиян. Правительство балканской республики приняло решение после оценки эпидемиологической ситуации и исходя из потребностей страны в российских туристах.
Коронавирус в Москве
Заболели – 244 097
Умерли – 4 510
Выздоровели – 183 640
Коронавирус в России
Заболели – 861 423
Умерли – 14 351
Выздоровели – 661 471
Коронавирус в мире
Заболели – 18 310 990
Умерли – 695 380
Выздоровели – 9 850 833
Статистика коронавируса в России и мире на 5 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|244 097
|4 510
|183 640
|Россия
|861 423
|14 351
|661 471
|США
|4 710 534
|128 670
|1 536 059
|Весь мир
|18 310 990
|695 380
|9 850 833
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