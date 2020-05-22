Раскрыт простой способ дезинфекции маски

Американские специалисты раскрыли простой способ дезинфекции многоразовых медицинских масок. Средства защиты нужно мыть после каждого выхода на улицу, сообщает MedicalXpress.
По словам специалистов, сначала необходимо постирать маску в горячей воде с моющим средством, например, с обычным мылом, после чего важно ее хорошо просушить. После чистки маску лучше хранить в закрытом бумажном пакете – тогда на ее поверхности не будет микробов, передает РИА ФАН.
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