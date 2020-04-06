Заразившегося коронавирусом премьера Великобритании положили в больницу

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона положили в больницу. Около десяти дней назад у него был обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает Национальная служба новостей.

За все это время лучше Джонсону не стало. Кроме того, у него начался сильный кашель и повысилась температура. Некоторые СМИ отмечают, что политика подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.