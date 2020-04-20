"В груди песок": как люди страдают от коронавируса

Симптомы коронавируса остаются объектом пристального внимания. Впрочем, судя по рассказам излечившихся пациентов, болезнь у всех проявляется по-разному.

Симптомы коронавируса – слабость, лихорадка, сухой кашель, потеря вкуса и обоняния – являются далеко не единственными и совсем не обязательными проявлениями болезни. Об этом свидетельствуют рассказы людей, которым пришлось переболеть COVID-19.

Одна из пациенток отметила, что ни боли в горле, ни насморка у нее не было. Температура спала лишь на восьмой день лечения. Слабость, одышка, тошнота и боль в груди оставались вплоть до выздоровления. Самое ужасное – боль при дыхании и сухой кашель. "Ощущение, как будто в груди песок", – цитирует газета "Известия" пациентку.

Другая больная рассказала, что у нее проблем с дыханием не было. Вместо этого на десять дней она лишилась обоняния и вкуса. У еще одной заразившейся к классическим симптомам коронавируса прибавился мокрый, а не сухой кашель. "Симптомы достаточно индивидуальны", – пришла она к выводу.

Симптомы коронавируса, как рассказывали эксперты, достаточно разнообразны. Они включают в себя и распространенные проявления, и достаточно редкие.

Самому практически невозможно поставить верный диагноз – необходимо обратиться к специалистам. Врачи будут ориентироваться не только на симптомы коронавируса, но и на объективные данные, такие как результаты тестов и другие исследования.