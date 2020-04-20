"Все страшно": названа загадка симптомов коронавируса

Коронавирус в России стал объектом внимания специалистов высочайшего класса. Чтобы найти вакцину и разработать более эффективное лечение, возбудитель COVID-19 буквально разобрали по частям и отследили все проявления болезни.
При проверке симптомов коронавируса вскрылось его загадочное "поведение". "Он не следует почему-то канонам классической эпидемиологии", – цитирует URA.ru Владимира Никифорова.
Специалист указал на несоответствие клинических показаний и самочувствия больного. Когда компьютерная томография показывает изменения в легких, при которых человек должен быть как минимум в реанимации, он может чувствовать себя вполне хорошо и не жаловаться на тяжелые симптомы коронавируса.
Если обычную пневмонию легко выявить с помощью рентгена легких, то в данном случае воспаление на снимке может быть и не видно. Симптомы коронавируса словно прячутся от врачей, которые пытаются поставить диагноз.
Владимир Никифоров отметил, что люди столкнулись с чем-то неизведанным. "Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно", – цитирует НСН главного инфекциониста ФМБА.
Напомним, что симптомы коронавируса частично совпадают с проявлениями ОРВИ или гриппа, но существуют и характерные особенности. Самое страшное заключается в вероятности серьезных осложнений, способных привести к летальному исходу.
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