"Все страшно": названа загадка симптомов коронавируса

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказал о загадке симптомов коронавируса, которые отличают его от привычных человечеству болезней. Он отметил, что все непонятное вызывает страх.



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