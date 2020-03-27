Зараженный Акунин раскрыл правду о своем страшном диагнозе

Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом. Писатель с юмором поделился подробностями того, что ему пришлось пережить.



На своей странице в "Фейсбук" Борис Акунин сообщил, что COVID-19 проявил себя в пятницу тринадцатого. Его жена тоже заразилась, но перенесла недуг в более легкой форме.

По словам писателя, его мучила температура, достигающая 39 градусов. Сбивал он ее парацетамолом. И так – день за днем. Акунин отметил, что "наслаждался" таким самочувствием он дней десять. Во время болезни он лежал дома и слушал аудиокниги.

Писатель добавил, что знал: опасаться при коронавирусе нужно только проблем с дыханием. Именно в этом случае приедет скорая помощь. К частью, до этого не дошло. Также Акунин отметил, что больше его беспокоит не вирус, а психоз вокруг него.

Он попросил людей не запугивать друг друга и не поддаваться панике. Писать предложил рассматривать эпидемию коронавируса как стимул для развития взаимовыручки и организованности.