Зараженный Акунин раскрыл правду о своем страшном диагнозе

На своей странице в "Фейсбук" Борис Акунин сообщил, что COVID-19 проявил себя в пятницу тринадцатого. Его жена тоже заразилась, но перенесла недуг в более легкой форме.
По словам писателя, его мучила температура, достигающая 39 градусов. Сбивал он ее парацетамолом. И так – день за днем. Акунин отметил, что "наслаждался" таким самочувствием он дней десять. Во время болезни он лежал дома и слушал аудиокниги.
Писатель добавил, что знал: опасаться при коронавирусе нужно только проблем с дыханием. Именно в этом случае приедет скорая помощь. К частью, до этого не дошло. Также Акунин отметил, что больше его беспокоит не вирус, а психоз вокруг него.
Он попросил людей не запугивать друг друга и не поддаваться панике. Писать предложил рассматривать эпидемию коронавируса как стимул для развития взаимовыручки и организованности.
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