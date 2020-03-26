Знаменитый русский писатель заразился коронавирусом

Стало известно, что 63-летний писатель Борис Акунин "подхватил" коронавирус. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке". Романист призвал общественность не паниковать, ведь это, считает Борис, гораздо страшнее, чем сам коронавирус.
Также писатель назвал COVID-19 "модной болезнью". Акунин пообещал поделиться своими впечатлениями о коронавирусе после того, как выздоровеет.
Отметим, что в последнее время все чаще появляются новости о заражении коронавирусом от той или иной знаменитости. Некоторые даже считают это своеобразным пиаром, который заставляет привлечь внимание общественности к персоне. Знаменитости также охотно зарабатывают на коронавирусе, продавая в своих магазинах маски и антисептические средства втридорога.
Напомним, что СМИ сообщили о тяжелом состоянии Льва Лещенко из-за коронавируса. У певца начался отек легких. Сейчас артист находится в больнице. Юморист Владимир Винокур ранее опровергал эту информацию, пояснив, что у Лещенко двухстороннее воспаление легких.
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