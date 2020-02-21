"Это постановка": эпидемию коронавируса поставили под сомнение

Российские ученые провели анализ и выдвинули версии заражения коронавирусом. Специалисты не стали исключать, что эпидемия может оказаться лишь большим "спектаклем".

Ученые остановились на двух теориях происхождения коронавируса, пишет "Царьград". Так, первая версия говорит о том, что имеет место быть скрытое заражение, и пациенты, никогда не бывавшие в Китае, могут появляться в любой стране мира. Для эпидемиолога, доктора медицинских наук Игоря Гундарова, нужны доказательные цифры, чтобы делать заключение о наличии эпидемии. Также он обратил внимание на то, что в мире наблюдается смертность вовсе не от вируса, а от пневмонии.

"Пневмония может вызываться вирусом, стафилококками, стрептококками, разными модификациями вирусов", – пояснил Гундаров.

Почти невозможная диагностика вируса натолкнула доктора на мысль, что вся эта история может оказаться "промывкой мозгов". Ведь иммунитет человека зависит от множества факторов, например, психического состояния. И если на граждан нагнать тоску, панику, привести их в состояние агрессии, злобы, безысходности, то иммунная система дает сбой и возникает своеобразный психогенный СПИД.

"Цель постановки мне пока непонятна, и откуда это идет, тоже неясно. Но очень большое ощущение, что это постановка", – предположил эксперт.

