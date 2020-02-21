"Это постановка": эпидемию коронавируса поставили под сомнение

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Пятница
21 февраля
Лента новостей
20:23
В Петербурге двое мужчин устроили драку в кафе
19:52
В центре Петербурга водитель иномарки сбил пенсионерку на парковке
19:15
Рита Дакота решила ограничить двухлетнюю дочь в еде
18:55
Посадка горящего самолета с пассажирами попала на видео
18:32
В Башкирии школьников накормили сырками с плесенью
18:05
Объявлено об опасности блинов в масленичную неделю
17:59
В Москве из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали ТЦ
17:58
Только пятки сверкали: дочь Петроcяна как от чумы бежала от Брухуновой
17:47
Совет на выходные
17:29
Знаменитый певец покинул Россию и сменил пол
17:14
Макгрегор обратился к Нурмагомедову перед важным боем
17:01
Недавно восстановившийся после травмы Тарасов сломал ногу
16:55
58-летняя Андреева вынуждена голодать
16:45
Названа сенсационная причина ухода Шепелева с Первого канала
16:36
Тарасова и Нинидзе появятся в "Золотом кольце"
16:27
Новый сериал с Риз Уизерспун возбудил народ
16:17
"Дни.ру" дарят фитнес-браслет INOI Band
16:05
NIVEA подводит итоги Шестой социальной кампании "Голосуй за свой каток!"
16:03
Киркоров решился раскрыть самую охраняемую тайну
16:02
Петренко рассекретил трех дочерей от красавицы-жены
15:54
Мужа стошнило от перекроенной интимной зоны звезды "Дома-2"
15:49
Вместо блинов: рецепт воздушных панкейков
15:37
Пять похожих на "Твин Пикс" сериалов
15:30
В Москву с наступлением тепла прилетели "Стрижи"
15:26
Плющенко прокомментировал информацию о любовнице
15:25
Метеорит? В Карелии с неба упал огромный горящий шар
15:22
Вот так растяжка!: Загитова заткнула Волочкову за пояс
15:19
"Лишь бы на здоровье не отразилось": изможденный муж Боярской шокировал фанатов
15:07
Есть пострадавшие: в Крыму на трассе произошла серьезная авария
15:04
"Она сошла с ума": Тальков плюнул в вероломную Азизу
14:55
Ударит по всем: названа дата начала нового мирового кризиса
14:53
"Бедро мне в глаз!": народ ахнул от вида оголенной Савичевой (видео)
14:43
"Не любовь, а просто хайп": Бузову уличили в фиктивном романе
14:40
"Для нее пример не я": Алсу о судьбе победившей на "Голосе" дочери Микеллы
14:25
Озверевший сын Яковлевой решился на крайние меры из-за нападок
14:22
Знаменитый актер из "Особенностей русской бани" умер в Москве
14:06
Пять олимпиадных задач по математике
14:02
Лукашенко ударил в спину ничего не подозревающего Зеленского
14:02
"Бледная поганка" Казаченко ответила отказавшемуся с ней жить Джигарханяну
14:01
"Это мерзкое": звезда "Кухни" Ксенофонтова присмотрелась к отражению в зеркале
14:00
Российских дачников хотят штрафовать за борщевик на участках
13:57
Фриске готовится сбежать из страны после травли из-за сестры
13:56
"Пошло и вульгарно": расфуфыренную Валерию закидали камнями
13:34
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
13:34
Слишком тепло: российские медведи преждевременно вышли из спячки
13:27
Звезде сериала "Великолепный век" устроили травлю после потери близкого
13:23
"Аж страшно!": Собчак в нацистской форме вызвала недоумение
13:23
"Пересыхает во рту": Гришковец откровенно про общение с бандитами из 90-х
13:16
Гороскоп на неделю
13:13
"Проблемы с позвонками?": Мороз показала Устинову с зафиксированной шеей
12:50
"Кобель": Иосиф Пригожин кричит из-за мужика бывшей жены
12:47
Сколько стоит заграничное обучение детей Орбакайте и Брежневой
12:47
Умерла мать Любови Полищук
12:30
Путин о сериале "Слуга народа"
12:29
"Было приятно проводить с тобой время": звезда "Кухни" Лавыгин бросил девушку ради бывшей сожительницы
12:18
Странный вор похитил из российских магазинов целый склад сладостей
12:14
Барановская сделала заявление о романе с Гордоном
12:00
Картину российского школьника отправили в космос
11:55
Тина Канделаки обнажила изуродованную шею
11:51
"Отправил в нокаут": звезду сериалов "Фитнес" и "Интерны" жестоко наказали
11:37
Под Краснодаром КамАЗ на полном ходу влетел в аптеку
11:29
Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст
11:16
Наркоторговцем из Архангельска оказался подросток
11:06
"Обиделась": дочь Кудрявцевой сбежала после нападения
11:04
"Я часто меняю кровати": серб Бикович из фильма "Холоп" о покупке дома в России и постоянном недосыпе
11:03
В Греции двух россиян посадили на 400 лет за перевозку мигрантов
10:47
Россиян предупредили о "потайном" сахаре в продуктах из магазина
10:35
В Брянске госпитализировали китаянку из-за подозрения на коронавирус
10:32
Ущерб более 500 тысяч: Волкова стала жертвой мошенников
10:16
"Вас не жалует Первый канал": Максим Галкин публично обратился к известной певице
09:54
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с ложными ценниками в магазинах
09:47
Юлия Ковальчук не может оправиться от травмы на "Последнем герое"
09:34
"Может фору дать": опытный Путин вызвал восхищение
09:22
"Масса откровений": Корчевников подготовил бомбу для Пугачевой
08:59
Муцениеце показала изнанку шоу "Голос.Дети" после слухов о рыдающих участниках
08:45
Названы самые желанные подарки на 23 Февраля
08:23
"Огонь!": Валерия в экстремальном мини произвела фурор
08:22
Жена подала на развод с Дмитрием Шепелевым
08:17
Рубль незначительно ослаб после скачка
06:24
Панкратов день: зачем вспоминать мертвых 22 февраля
04:18
"Нестабильная психика": Алеся Кафельникова сделала заявление
02:05
Гороскоп на сегодня, 21 февраля
00:32
"У тебя что, денег нет?": вступившего в партию Шнурова опустили ниже плинтуса
21:57
Юная дочь Синди Кроуфорд появилась на публике в одном пиджаке (фото)
21:52
Список безвизовых стран для россиян пополнился
21:52
Что с ним сделали? Россияне возмущены странным видом Крымского моста
21:40
Венцеслав из "Дома-2" с гордостью представил свою невесту
21:31
На западе Москвы произошла драка
21:04
"Народу не зашло": стало известно об уходе Собчак с Первого канала после провала
20:52
"Это сводит меня с ума": легендарный музыкант мучается от страшных болей
20:38
Анастасия Волочкова дважды села в лужу на глазах у всех
20:26
Готовивших теракты в Крыму подростков арестовали
20:04
"Врать нехорошо": заговорившую о шоу "Голос" Алсу разнесли в пух и прах
20:00
"И так недалекий": известный хоккеист прошелся по футболисту Тарасову
19:50
Врач раскрыл опасность горячего душа
19:26
Собчак засмеяла вступившего в партию Шнурова
19:21
Под Москвой двое мужчин украли детали самолетов на миллион рублей
19:20
"Не ваше собачье дело": Бородина взорвалась из-за нападок на мужа
18:58
"Я женат на жене Гуфа": второй брак Анохиной трещит по швам
18:46
Актриса из "Города грехов" призналась в нетрадиционной ориентации
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голого Шаляпина сняли с другой женщиной после откровений Виталины о ребенке
"Это его выбор": Цой откровенно об увлечении взрослого сына мальчиками
"Бледная поганка" Казаченко ответила отказавшемуся с ней жить Джигарханяну
Жена подала на развод с Дмитрием Шепелевым
"Народу не зашло": стало известно об уходе Собчак с Первого канала после провала
Пугачева разрыдалась из-за страшной участи брошенной Орбакайте
Здоровье

"Это постановка": эпидемию коронавируса поставили под сомнение

Фото: Wang Quanchao/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российские ученые провели анализ и выдвинули версии заражения коронавирусом. Специалисты не стали исключать, что эпидемия может оказаться лишь большим "спектаклем".
прочитано 155 раз

Ученые остановились на двух теориях происхождения коронавируса, пишет "Царьград". Так, первая версия говорит о том, что имеет место быть скрытое заражение, и пациенты, никогда не бывавшие в Китае, могут появляться в любой стране мира. Для эпидемиолога, доктора медицинских наук Игоря Гундарова, нужны доказательные цифры, чтобы делать заключение о наличии эпидемии. Также он обратил внимание на то, что в мире наблюдается смертность вовсе не от вируса, а от пневмонии.

ПО ТЕМЕ

Смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране

В Брянске госпитализировали китаянку из-за подозрения на коронавирус

"Пневмония может вызываться вирусом, стафилококками, стрептококками, разными модификациями вирусов", – пояснил Гундаров.

Почти невозможная диагностика вируса натолкнула доктора на мысль, что вся эта история может оказаться "промывкой мозгов". Ведь иммунитет человека зависит от множества факторов, например, психического состояния. И если на граждан нагнать тоску, панику, привести их в состояние агрессии, злобы, безысходности, то иммунная система дает сбой и возникает своеобразный психогенный СПИД.

"Цель постановки мне пока непонятна, и откуда это идет, тоже неясно. Но очень большое ощущение, что это постановка", – предположил эксперт.

Автор: 21 февраля 2020, 19:55

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Испугались": инцидент с Путиным попал на видео
Рыдающий на людях Порошенко попался на чудовищном обмане
Зеленский в прямом эфире сбежал от кричащей женщины (видео)
План развала Украины: в Киеве пришли в шок от намерений Путина

Шоу-бизнес

Только пятки сверкали: дочь Петроcяна как от чумы бежала от Брухуновой
Знаменитый певец покинул Россию и сменил пол
58-летняя Андреева вынуждена голодать
Названа сенсационная причина ухода Шепелева с Первого канала

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
Шоу-бизнес

Пугачева разрыдалась из-за страшной участи брошенной Орбакайте

Певица объяснила роковое решение
Шоу-бизнес

"Вас не жалует Первый канал": Максим Галкин публично обратился к известной певице

Юморист расставил точки над i
Шоу-бизнес

"Глубокий старик": неожиданно постаревший Сукачев устроил переполох

Снимок певца в "Инстаграм" удивил россиян
Шоу-бизнес

"Масса откровений": Корчевников подготовил бомбу для Пугачевой

Разговорилась известная певица

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на сегодня, 21 февраля
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"И так недалекий": известный хоккеист прошелся по футболисту Тарасову
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
"Тутберидзе проломит ей голову": тренер ужаснул причиной ухода Медведевой
Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга

Регионы

Что с ним сделали? Россияне возмущены странным видом Крымского моста
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+