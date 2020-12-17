Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 декабря 2020 года

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН Петр Чумаков назвал группу людей, которая не может заразиться COVID-19. По его словам, перенесенные вирусные инфекции могут защитить организм человека от ковида.
По его словам, если человек активно контактирует с больным коронавирусной инфекцией, но не заражается, то, возможно, у него есть T-клеточный иммунитет, который был выработан организмом в борьбе с другим заболеванием. Эксперт заявил, что граждане, недавно перенесшие грипп, в некоторой мере защищены от COVID-19.
В свою очередь
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в первые недели 2021 года существует большой риск новой вспышки заражений коронавирусом в Европе, если необходимые меры не будут предприняты в новогодние праздники. ВОЗ призвала людей проявить особую бдительность в период праздников и рекомендовала по возможности встречаться на улице, соблюдая физическую дистанцию и надевая маски.
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