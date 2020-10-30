Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 октября 2020 года

Последние новости уже давно не радуют простых людей по всей планете. Очередной неприятный сюрприз обнародовали ученые, рассказавшие о распространении по территории Европы и Азии нового вида COVID-19. О том, к каким последствиям это приведет, остается только догадываться.
Столь же безрадостны и другие известия, поступающие из разных уголков нашей планеты. Статистика показывает рост числа новых заразившихся, страны вводят все более жесткие ограничительные меры, экономическая ситуация продолжает ухудшаться.
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