Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 октября 2020 года

Специалисты уверены, что единственный возможный вариант "победить" COVID-19 – групповой иммунитет от вируса. Для этого китайской инфекцией должны переболеть порядка 70% населения планеты. Только в этом случае вирус почти перестанет распространяться, а число инфицированных резко упадет.
К сожалению, в ближайшие два года этого не случится. Судя по данным, сейчас в России переболели "ковидом" примерно 25% населения. Вирусологи уверены, что человечество лишь к 2022 году сформирует групповой иммунитет. Впрочем, Министерство здравоохранения считает, что уже в ближайшие недели стоит ожидать перелома в статистике по коронавирусу – ожидается выход на плато.
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