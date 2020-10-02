Источник: Московских школьников могут перевести на дистанционное обучение после каникул

В московской администрации рассказали, что школьников могут отправить на удаленку сразу после двухнедельных каникул. Дистанционное обучение продлится как минимум две-три недели.
Источник уточнил, что это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в российской столице. Среди заболевших COVID-19 растет доля школьников и студентов.
За последние сутки инфекцию обнаружили у 2 704 жителей Москвы. Днем ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением вируса сообщил о 2 424 случаях заражения.
Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация критична, находится на грани. Если рост количества больных продолжится, то правительству придется принять более жесткие меры по защите населения.
Напомним, с 5 октября все столичные работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. Также из дома должны работать все граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Тем не менее говорить о второй волне коронавируса в столице пока рано. Собянин отметил в недавней беседе с журналистами, что происходящее является лишь продолжением первой волны.
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Не Паша, а Маша!
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
А вы натурал?
Глиобластома
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
ТАТУ
А может включить Нагорный Карабах в состав России?