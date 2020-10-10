В Москве за сутки скончались 30 пациентов с коронавирусом

Появились свежие данный об эпидемиологической ситуации в российской столице. Стало известно, что за сутки умерли 30 человек с диагнозом COVID-19.
Медики предупреждают, что сейчас особенно важно прислушаться к специалистам и придерживаться мер предосторожности. При легкомысленном отношении к маскам и социальному дистанцированию уже к ноябрю возможны самые неутешительные последствия.
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