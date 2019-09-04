Серьезная опасность для детей: итоги многолетнего исследования

Изучение длилось целых 14 лет. Контрольные группы собирали в подмосковных лицеях №10 и №17 города Химки. Изначально исследование стартовало в первом из них, но позже было принято решение увеличить количество испытуемых.
В исследовании приняли участие более тысячи человек, разделенные на две группы. В одну входили те, кто обходится в повседневной жизни без электронных гаджетов. Во вторую – те, кто без них обходиться не может, пишет Федеральное агентство новостей.
Ученые пришли к неутешительным выводам. У детей, которые регулярно "зависают" в смартфонах, ухудшились слухо– и зрительно-моторные реакции. Кроме того, по словам сотрудника Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН Наталии Хорсевой, была отмечена повышенная утомляемость подопытных, а также недостаточно развитая мелкая моторика.
Впрочем, как отмечает телеканал "360", не все так плохо, как кажется, и совершенно необязательно выкидывать модный гаджет и надевать шапочку из фольги. Ученые успокоили, что есть способ относительно безопасного использования смартфонов.
"Установлено, что безопасный режим пользования (наушники, громкая связь, сообщения SMS, MMS) статистически значимо улучшают все психофизиологические показатели. Так происходит потому, что источник излучения находится дальше от формирующегося детского мозга", – рассказала Наталия Хорсева.
Тем не менее, телеканал "Москва 24" сообщает, что правительство всерьез порекомендовало ограничить использование телефонов в школах. По мнению Министерства просвещения, злоупотребление смартфонами может оказать на психику школьника разрушительное действие.
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