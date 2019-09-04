Серьезная опасность для детей: итоги многолетнего исследования

В мире достаточно причин для ухудшения здоровья. Большей их частью мы сами регулярно пользуемся, даже не осознавая, что рушим естественные функции собственного организма. Российские ученые завершили многолетнее исследование и выяснили, что представляет собой серьезную опасность для детей.



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