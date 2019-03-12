Беременных предупредили о страшной угрозе

Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу развитию плода в утробе матери. Ухудшают ситуацию сами женщины, используя косметические средства.

На ранних сроках беременности загрязняющие вещества оказывают воздействие на органы кровообращения плода. В частности, под угрозой главная артерия – аорта – и пупочная вена. На поздних сроках твердые частицы отрицательно влияют на размер эмбриона – ограниченный кровоток препятствует поступлению питательных веществ в плод.

К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета в США. Специалисты изучили влияние аэрозоля диоксида титана на кровеносную систему самок крыс и их плодов. Эксперимент проводился в течение первого, второго и третьего триместра беременности. Результат сравнивали с состоянием животных, вдыхавших чистый отфильтрованный воздух.

Вывод медиков однозначен: микроскопические частицы, взвешенные в воздухе и вдыхаемые беременными, могут навредить развитию сердечно-сосудистой системы плода.

Исследователи рекомендуют будущим мамам избегать городских районов с сильным загрязнением воздуха. А также оставаться дома, если на улице наблюдается высокий уровень смога.

Беременным рекомендуется также воздержаться от использования косметических средств: двуокись титана широко используется при изготовлении многих продуктов личной гигиены, включая солнцезащитные средства и пудры для лица. Что же касется окружающей среды, то скрыться от нее не так просто. По прогнозам специалистов, к 2025 году мировое производство наноразмерных частиц диоксида титана достигнет 2,5 миллиона тонн в год, пишет MedicalXpress.