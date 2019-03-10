Бледная Кудрявцева разрыдалась из-за потерянного ребенка

Лера Кудрявцева едва не разрыдалась в эфире своей программы "Секрет на миллион". Известная телеведущая Татьяна Веденеева рассказала ей о том, как потеряла ребенка.

Лера Кудрявцева выслушала историю любви и расставания Татьяны Веденеевой. Известная в прошлом телеведущая рассказала, что познакомилась со своим вторым мужем Юрием Бегаловым, когда брала у него интервью.

Бегалов был женат, и Татьяна была замужем за художником Валерием Шапошниковым. Но Юрий покорил ее роскошным подарком – путевкой на Канарские острова. По словам Веденеевой, в этой совместной поездке между ними ничего не произошло, но они продолжили встречаться по приезде в Москву. А предложение руки и сердца она получила, когда они уже два года жили вместе.

Продолжение истории Леру Кудрявцеву шокировало. Как рассказала Веденеева, у них с Юрием мог быть общий ребенок. Но беда случилась во время беременности Татьяны. Веденеева поехала с мужем на рыбалку, а там упала с обрыва в воду. Через пару дней она поехала на выступление Тины Тернер - а дорога была дальняя, и Татьяна ее не выдержала. Она потеряла ребенка на 4 месяце беременности.

Как рассказала 65-летняя Татьяна Лере Кудрявцевой, когда она была беременна, случилась беда. Веденеева поехала с Юрием на рыбалку. Там телеведущая упала с обрыва в воду. Через два дня Татьяна отправилась на выступление Тины Тернер. Долгая дорога сказалась на состоянии ее здоровья. Срок был около четырех месяцев. Ребенка она потеряла. Лера Кудрявцева, слушая рассказ Веденеевой, побледнела и прослезилась, пишет "Комсомольская правда".