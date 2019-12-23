Что обязательно должно быть на новогоднем столе

Врач-диетолог Лидия Ионова призвала россиян отказаться от традиций. Она рекомендовала заменить майонезные салаты на новогоднем столе на свежие овощи, а тяжелые десерты на легкие муссы и фрукты.
"Если бы мы отмечали праздник один-два дня, можно было бы есть все, что хочется. Но мы же празднуем две недели, поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником", – отметила специалист.
Те, кто хочет разнообразия, могут сделать необычные салаты, например, с руколой и авокадо. Также существует широкий выбор низкокалорийных сладостей – смузи, ягодные желе и муссы, сообщает НСН.
"Просто и вкусно, а главное – полезно. Вместо конфет лучше выбрать горький шоколад", – посоветовала врач-диетолог.
По данным экспертов, в этом году по сравнению с предыдущим средний чек продуктов к Новому году увеличился на 300 рублей. Сумма составляет 6559 рублей.
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