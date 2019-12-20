Какую икру лучше всего покупать

По ее словам, лучше всего покупать деликатес в стеклянной банке или на развес – так сложнее спрятать некачественный продукт. Классическим вариантом является жестяная тара, но тогда стоит внимательно осмотреть упаковку.
Если на банке есть минимальные повреждения, отложите ее в сторону. По данным телеканала "360", тара не должна быть вздутой. Это верный признак наличия недопустимых видов микробов в продукте.
Посторонние организмы в икре приводят к тяжелым последствиям, сообщает РИА ФАН. Самое безобидное – искажение вкуса, но есть риск получить сильнейшее отравление.
"Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися", – заметила Наталья Петроченкова.
Эксперт Роскачества в интервью радио Sputnik отметила, что лучше выбирать икру с маркировкой ГОСТ на упаковке. Также она утверждает, что надо смотреть на место изготовления икры. Лучшая продукция – с Камчатки и Сахалина, пишет RT.
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