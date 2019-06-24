Елена Малышева раскрыла самую эффективную диету
Знаменитость назвала лучшей диетой средиземноморскую. Она пришла к такому выводу после подробного анализа 41 диеты.
Главной особенностью такой системы питания является 1200 граммов зелени – буквально ведро. Также она включает в себя бобовые, цельнозерновые крупы, рыбу, морепродукты и оливковое масло. Возможно добавление в рацион и ограниченного количества красного мяса.
По мнению врача, сбалансированное диетическое питание должно быть в приоритете при желании похудеть. Оно способствуют этому значительно больше, чем физические нагрузки.
"Люди иногда имеют такое ожирение, что и двигаться толком не могут, поэтому на 80% вес зависит от еды, на 20 – от физкультуры", – заявила Малышева.
Кроме того, Елена уверена, что труднопреодолимое пристрастие к еде – настоящая зависимость. Телеведущая сравнила ее с наркотической, передает "Царьград".
Напомним, что недавно Малышева удивила публику неординарным поступком. Как писали "Дни.ру", доктор призналась, что проделала такое впервые в жизни.
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