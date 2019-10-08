Раскрыт секрет эффективного похудения

По словам доктора, прежде всего следует посчитать индекс массы тела. Если он в норме, необходимо сбрасывать не более двух килограммов за месяц. Интенсивнее худеть стоит, когда ИМТ превышает отметку 40.
На втором этапе нужно удалить из своего меню ряд вредных продуктов и веществ. К ним относятся все красители, сахар, ароматизаторы, трансжиры, жирные, жареные и соленые продукты.
Третьим обязательным шагом является планирование рациона, сообщила диетолог в своем телеграм-канале. "Обычно к середине недели правильная еда заканчивается, готовить некогда и "не знаю, что". На этом похудение останавливается", – напомнила Кляус.
Заключительный этап – комплексное похудение. Для интенсивной потери веса мало соблюдать диету. Необходимо начать вести активный образ жизни, подключив спорт или фитнес. Кстати, необязательно покупать абонемент в спортзал – можно начать с простых упражнений в домашних условиях.
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