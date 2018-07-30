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Здоровье

Названа самая здоровая в мире диета

Фото: GLOBAL LOOK press
Сбросить лишний вес и оздоровить весь организм поможет кетогенная диета. Ученые признали схему питания, сводящую к минимуму потребление углеводов, самой эффективной.
прочитано 1454 раза

Идеальная диета существует. Ограничив себя в потреблении углеводов, пациент не только сжигает лишний жир, но и сохраняет мышечную массу. Кроме того, кетогенная схема питания помогает укрепить здоровье костей и сохраняет мозг в состоянии "повышенной" готовности к решению сложных задач.

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Как выяснили американские медики при помощи ведущих диетологов, кетогенная диета помогает человеку правильно выстроить собственный рацион питания, улучшить работу всех внутренних органов, отвечающих как за пищеварение, так и за сердечно-сосудистую деятельность. При этом резко снижается вероятность развития тяжелых болезней мозга – к примеру, болезни Альцгеймера или деменции. Диету назначают даже при лечении детей, больных эпилепсией.

Рекомендации сводятся к следующему: жиры должны составлять 75% от всего рациона. Отдать предпочтение следует полезным растительным маслам, орехам, жирной рыбе, сырам и молочным продуктам. Врачи советуют каждое блюдо сдабривать хорошей порцией оливкового масла.

20% рациона составляют белки – мясо, яйца, грибы. Все продукты следует употреблять в чистом виде. К примеру, колбасные изделия категорически не рекомендуются. Включают в рацион и достаточное количество клетчатки – зеленые овощи, листья салата и помидоры.

Углеводы в диете сокращены до минимальных 5%. Никакого сахара, алкоголя и сладких газированных напитков – только ягоды и фрукты с низким содержанием сахара. При соблюдении всех этих условий организм из-за недостатка углеводов начинает получать энергию, расщепляя накопленные жиры, пишет Business Insider.

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Автор: Андрей Евлампиев30 июля 2018, 11:15
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