Текилу назвали уникальным средством для похудения

Новое и весьма доступное средство для похудения нашли американские ученые. Как выяснилось, избавить от лишних килограммов может текила.

Дело в том, что текилу производят из сока голубой агавы, при помощи дистилляции. Это растение из семейства спаржевых, которые обладают чудодейственными свойствами.

В составе голубой агавы обнаружены уникальные химические вещества. После серии опытов на грызунах исследователи назвали сок растения ни много ни мало – эликсиром стройности.

В итоге ученые из США признали диету, основу которой составит текила, весьма перспективной в деле борьбы с лишним весом. Правда, предстоит еще определить безопасную норму потребления этого напитка. Ведь если переусердствовать, то позже придется лечиться от алкоголизма, предупреждает телеканал "360".

Часто текила ассоциируется с самым популярным коктейлем – "Маргаритой". По одной из легенд, богатая светская львица из Далласа изобрела напиток на рождественской вечеринке в Акапулько в 1948 году. В числе гостей оказался и Томми Хилтон из сети отелей Hilton, который запомнил рецепт и включил его в меню своих гостиниц.

24 июля на родине напитка, в Мексике, отметили Национальный день текилы. Здесь "амброзию", содержащую 38% алкоголя, впервые произвели в XVI веке. Завоевавшие эти земли конкистадоры стали гнать мескаль – менее крепкий предшественник текилы. Официальным годом рождения этого напитка считается 1521-й.

Текила появилась чуть позже. В промышленных масштабах ее стали выпускать только в XVII веке, первопроходцем был Педро Санчез де Тахле. Тогда уже и государство обратило внимание на перспективное направление экономики. Оно стало облагать налогом производителей текилы и тщательно контролировать производство.