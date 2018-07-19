Мясо вызывает страшную психическую болезнь

Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) выяснили, что любители мясных продуктов рискуют стать пациентами психиатрических клиник. Дело в том, что используемые при их приготовлении химические вещества повышают риск развития маниакального синдрома.

В своем исследовании специалисты проанализировали данные, собранные в 2007-2017 годах, о состоянии здоровья и диете 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет. При этом среди них были как здоровые люди, так и страдающие от психических заболеваний.

Выяснилось, что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще ели мясо, чем респонденты без расстройства, передает телеканал "360". Кроме того, были проведены эксперименты на крысах. Они показали, что добавление нитратов, которые используются при консервировании мясопродуктов, вызывают у грызунов гиперактивность, характерную для маниакального синдрома, сообщает MedicalXpress.

При маниакальном синдроме отмечаются стойкое приподнятое настроение, двигательное и психическое возбуждение. Часто приступы заболевания сопровождаются биполярным расстройством. Эта болезнь может развиться после хирургической операции, а также быть вызвана приемом лекарств и наркотиков.

Ранее группа британских ученых пришла к заключению, что риск развития рака толстой кишки у женщин можно снизить путем соблюдения специальной диеты. Она предполагает отказ от красного мяса. Подозрения в канцерогенности мяса появились у ученых задолго до проведения данной научной работы.