Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга

Исследователи из Неврологического института Милана и университета Северной Каролины в США нашли средство борьбы с глиобластомой – самой агрессивной опухолью мозга. В этом им помогут генетически модифицированные клетки иммунной системы.



Их научное название "генно-модифицированные лимфоциты с химерным антигенным рецептором", или сокращенно CAR-T. Они распознают клетки с определенным белковым маркером на поверхности и уничтожают их.

Такое лечение уже показало эффективность – в прошлом году в США были одобрены два препарата на основе CAR-T для лечения нескольких разновидностей рака крови. Причем это была первая терапия с применением генной модификации клеток пациента, которую официально разрешили в США, сообщает издание MedicalXpress.

Главная сложность при создании таких лимфоцитов – научить их распознавать нужные, специфичные для опухолей белки. Если маркер, против которого "настроены" клетки, появится в нормальной ткани, то это приведет к серьезным побочным эффектам.





Первую серию экспериментов ученые провели на нейросферах или, как их еще называют, трехмерных мини-опухолях, выращенных в чашке Петри. CAR-T показал хороший результат.

После этого исследователи подсадили такие же раковые клетки в мозг мышам. Когда они разрослись, в течение одной-двух недель ввели в опухоль модифицированные лимфоциты. Шесть из десяти мышей полностью вылечились и даже спустя полгода не подавали никаких признаков заболевания. В то время как грызуны, которых не лечили, через два месяца погибли.

Глиобластома – наиболее агрессивная форма рака мозга. При ее лечении может применяться химиотерапия и лучевая терапия, хирургическое вмешательство. К сожалению, эти меры направлены только на оказание паллиативной помощи – они временно облегчают страдания, а не излечивают болезнь. Средний срок жизни больных после диагноза – 15 месяцев. По статистике ВОЗ, каждая пятая злокачественная опухоль головного мозга является глиобластомой.



