Ученые победили неизлечимый рак холодом

Американские ученые нашли способ борьбы с неизлечимыми формами рака. Оказалось, что на клетки опухоли губительно действуют тепло и холод.

Химио – и радиотерапия зачастую оказываются бессильны при особо тяжелых формах онкологии- в частности, при раке поджелудочной железы. Как выяснилось, раковые клетки можно уничтожить путем последовательного нагревания и замораживания – или термальной абляции.

Ученые Бингемтонского университета (США) в своем исследовании использовали культуры раковых клеток PANC-1 и BxPC-3. Их нагревали до температуры плюс 45-50 градусов Цельсия или замораживали до минус 10-20 градусов. Попробовали медики и сочетание двух типов тепловой обработки продолжительностью 5 минут. После процедур ученые следили за состоянием "пациента" в течение семи дней.

Оказалось, что при двойной термальной абляции – когда температура сначала поднималась до плюс 48-50 градусов, а затем опускалась до минус 25, раковые клетки почти полностью погибают в результате некроза. Теперь ученым предстоит выяснить, насколько эффективно обратное действие – когда клетки сначала замораживают, а потом нагревают.

Семь видов #рака, причиной которых может быть злоупотребление алкоголем:

•рак кишечника

•рак молочной железы

•рак пищевода

•рак гортани

•рак печени

•рак ротовой полости

•рак горла https://t.co/ymlI8vNS0a pic.twitter.com/tmQMXjrYZx — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 2 февраля 2018 г.

Рак поджелудочной железы – одна из самых смертоносных форм злокачественных опухолей. Болезнь диагностируют примерно у одного человека из 67 – при этом 95% заболевших умирают. Эффективного лечения не существует: обычные методы не действуют, а перспективные комбинированные препараты оказывают сильное токсическое воздействие. При этом даже у прооперированных пациентов часто возникает рецидив, пишет сайт MedicalXpress.