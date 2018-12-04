Найден идеальный способ похудеть без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Филадельфии установили, что любая диета может быть эффективной только при одном условии – если человек перестанет употреблять алкогольные напитки. Они утверждают, что отказ от спиртного также поможет замедлить развитие или смягчить симптомы диабета второго типа.

Ученые проанализировали данные пяти тысяч пациентов, страдающих от лишнего веса и диабета второго типа. Они обнаружили, что употребление спиртного даже в малых количествах значительно тормозит процесс похудения. Первая группа испытуемых, отказавшихся от алкоголя более четырех лет назад, смогла избавиться от лишнего веса быстрее, чем вторая группа пациентов, которые пили любое количество спиртного во время эксперимента.

Результаты этого исследования также доказали, что регулярное употребление алкоголя может сказаться на здоровье организма даже спустя много лет. Некоторые испытуемые из первой группы, которые более четырех лет назад были алкоголиками, худели медленнее, чем пациенты с "трезвым прошлым".

Ранее специалисты из США, Мексики и Испании провели исследование о влиянии климата на пристрастие к спиртным напиткам. Для этого ученые изучили данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения, об уровне употребления алкоголя в 193 странах. Исследователи пришли к выводу: чем холоднее климат, тем больше люди пьют спиртного. Кроме того, жители северных регионов чаще страдают от болезней печени.

"Цифры подтвердили мнение, что в холодных странах, где мало солнца, пьют больше", – пояснил один из экспертов Рамон Баталер. Он отметил, что алкоголь становится для людей не только способом согреться, но и лекарством от депрессии. Авторы исследования надеются, что полученные результаты могут сыграть важную роль в разработке инициатив, необходимых для снижения уровня потребления алкоголя.