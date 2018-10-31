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Общество

Почему алкоголь вызывает агрессию у мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Bachmann
Более 14000 женщин и 2000 детей ежегодно погибает от рук пьяных сожителей и мужей. Порядка 1500 российских мальчиков и девочек накладывают на себя руки из-за пьянства родителей. Тысячи женщин каждый день терпят оскорбления и "легкие" побои. Мы живем в такое время, когда некогда табуированная тема домашнего насилия, наконец, перестала быть таковой. При этом, больше половины мужчин, которые регулярно поднимают руку на женщину, больны алкоголизмом или наркоманией. 
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Главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин ни в коем случае не оправдывает домашнее насилие этими популярными мужскими аддикциями. Но утверждает, что избавление от зависимости – первый шаг к здоровой и счастливой семье. И у некоторых агрессоров все же есть шанс.

Причины домашнего насилия

Существует вполне справедливое мнение, что единожды ударив, мужчина повторит это снова. От такого мужчина надо тут же уходить. Однако практически никто этого не делает. И вот почему:  

  • В нашем обществе до сих пор существуют стереотипы "Бьет значит любит", "Сама напросилась", "Жена должна молчать и слушать", и даже библейское – "Подставь вторую щеку".
  • Жертвы домашнего насилия часто вызывают недоверие или даже неприязнь у окружения. Многие просто пытаются найти причины побоев: изменяла, не работала, ярко одевалась, вышла замуж "из-за денег, вот пусть теперь получает" и прочее.
  • Рассказав о побоях, женщина может столкнуться с непониманием: в некоторых семьях физическое насилие – норма. Пощечины, грубое обращение, оскорбления – это образ жизни.
  • Женщина боится одиночества, потому ей всегда внушали, что самое страшное – это быть не замужем и без детей. А возможно ей просто негде жить – квартирный вопрос продолжает свое коварное дело.
  • Признаться в том, что тебя бьют и унижают – стыдно.
  • Для некоторых женщин физическое насилие – обычное дело. Они просто закрывают на него глаза. Такие женщины выросли в семьях тиранов. Для них признать эту проблему – уже огромный шаг к счастливой жизни, о которой они даже не подозревают.
  • Некоторые жертвы домашнего насилия полагают, что любовь – это ревность и агрессия. В навязчивых звонках, тотальном контроле, запретах на работу и личную жизнь они видят проявление заботы и внимания.

Фото: GLOBAL LOOK press/Begsteiger

Это лишь внешние факторы домашнего насилия, но существует еще и внутренние, которые зависят от конкретного человека, его детства и юности, психического здоровья, менталитета, и, не в последнюю очередь, наличия вредных привычек. И алкоголь, увы, обычный спутник семейных конфликтов, побоев и драк. "У меня были и есть клиенты, которые регулярно распускали руки именно в состоянии алкогольного опьянения. После прохождения курса лечения, добившись стойкой ремиссии, вопреки расхожему мнению о том, что вспышки агрессии будут повторяться, их не было", – рассказал Вашкин.

Вообще, любой случай домашнего насилия эксперт советует рассматривать индивидуально и непременно учитывать алкогольный фактор.

Изначально причинами тиранического поведения могут быть и сложное детство. Три четверти мужчин от общего числа опрашиваемых обидчиков были в детстве свидетелями неадекватного поведения отца. Это не оправдывает насилие, но стоит понимать, что деструктивный паттерн был заложен именно тогда. В обычном состоянии человек может быть примерным мужем и любящим отцом, но выпив теряет самоконтроль. Протрезвев, он может испытывать сильнейшие муки совести. "Я сейчас говорю о мужчинах, которые сами страдают от собственной агрессии в рамках употребления, понимают, что это не нормально и пытаются найти выход", – сказал врач.

Бывает, проявляются генетически заложенные садистские наклонности, врожденное стремление к власти над партнером. Или неуверенность в себе, которая компенсируется издевательствами над близкими. Встречается и просто низкая культура поведения, отношение к женщине исключительно как к рабыне или сексуальному объекту, но такие люди не планируют меняться.

Как алкоголь действует на психику человека

Исследования показывают, что агрессивное поведение, вспышки ярости в состоянии опьянения связаны с токсическим действием этилового спирта на мозг человека. Алкоголь расширяет сосуды, активно проникает во все ткани, главным образом – в нервные. Он действует на области коры головного мозга, которые отвечают за торможение примитивных подкорковых отделов. Иначе говоря, пьяный просто "слетает с катушек". Есть даже такое явление как "алкогольный психоз" - в этом состоянии человек способен на преступление, о котором потом может даже не вспомнить. Это физиология.

Фото: pixabay.com

Психологи же полагают, что агрессивное поведение было нормой для наших далеких предков. Алкоголь нивелирует "человеческую" защиту, которую подарила нам эволюция, пропуская вперед древние инстинкты.

Интересно, что после умеренного количества выпитого алкоголя, человек чувствует эйфорию, но довольно быстро это состояние проходит. При совокупности различных факторов (тут и генетика, и физиология, и психиатрия, и наличие психотравм, и травм головы, таких как сотрясение мозга) на смену хорошему настроению приходит агрессия. И тут важно хотя бы не попадаться человеку под горячую руку…. Но, согласитесь, это не выход для домочадцев.

К сожалению, печальным образом нередко заканчиваются и случаи соупотребления. Опять же, совместное застолье – не оправдание насилию, но в борьбе с алкоголизмом важно выявить и учитывать и этот фактор. Часто женщина начинает выпивать с мужем, чтобы ему "меньше досталось", чтобы "лучше его понять", загоняя и себя в цепкие лапы зеленого змия.

Что делать?

Каждый случай домашнего насилия стоит рассматривать индивидуально. Врачи-наркологи не призывают женщин, которые страдают от пьяных выходок мужа, терпеть унижения и таскать супруга по врачам в надежде, что он изменится. Это стоит делать только в том случае, если вспышки ярости встречались пару раз исключительно в состоянии сильного подпития, а в обычной жизни мужчина адекватен и к насилию не склонен. И, главное, он хочет быть здоровым и действительно любит свою семью.

Фото: GLOBAL LOOK press/McPHOTO/M

Случается и так, что больной понимает – надо лечиться, но все равно агрессивен. Причиной тому является абстинентный синдром, который пагубно влияет на психику человека. Тут и депрессия, и желание выпить еще, снять напряжение. Буянить иногда начинают даже те, кто в жизни мухи не обидит.

Итак, если агрессор понимает плачевный итог злоупотребления алкоголем (кстати, людям с агрессивными паттернами и черепно-мозговыми травмами его ни в каком количестве употреблять не стоит, они в группе особого риска), лучше пройти курс лечения у специалиста. Ни в коем случае больному не нужно верить на слово, мол, пить брошу сам. Не ждите, пока в руки агрессора попадет очередная бутылка спиртного. Известно, что домашнее насилие – круговая история, оно часто состоит из нескольких стадий и агрессивная как раз и связана с очередным запоем. Учтите, что с каждый запоем жестокость побоев увеличивается! Поэтому за спасение семьи стоит браться после первых же звоночков и при искреннем желании агрессора измениться. Чтобы не пришлось потом спасать себя. Психотерапия и медикаментозное наркологическое лечение нередко имеют положительный эффект, и позволяют сохранить семью.

31 октября 2018, 14:29

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