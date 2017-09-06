Ученые обнаружили опасность порно

Ученые из Университета штата Индиана провели исследование, в ходе которого выяснилось, что просмотр фильмов для взрослых негативно влияет на получение удовольствия от секса. Эффект затрагивает приятные ощущения в процессе полового акта.

В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of sex research, принимало участие 894 человека из Англии и Германии. Им задавали вопрос, как часто они смотрят порнографию для мастурбации, а также предложили оценить в баллах от одного до шести, насколько они удовлетворены своей сексуальной жизнью.



Зависимость между просмотром порно и удовольствием в сексе меняется по кривой – степень удовольствия не падает так же стремительно как растет время, уделяемое эротическим фильмам. Одинаковые результаты показали и пары из Германии и их коллеги из Англии, независимо от возраста и пола. Ученые отмечают, что эффект от просмотра порнографии возникает не сразу, а только после определенного порога, так что редкие случаи просмотров эротики не считаются.

Ранее ученые выражали обеспокоенность набирающей популярность порнографией. По словам исследователей, люди перестают устанавливать эмоциональную связь со своими партнерами, перестают стараться и рисковать, перестают испытывать эмоции, предпочитая большим усилиям на пути к половому акту незатратную мастурбацию у экрана компьютера.

"Если инициативы по цензурированию глобального интернета на предмет порнографии нереалистичны и напоминают попытки вычерпать океан дырявой ложкой, то фильтрация подозрительных материалов на уровне домашней сети весьма перспективна. Существуют многочисленные программные решения для блокировки нежелательного контента на домашних компьютерах. Это единственный способ заблокировать детям доступ к нежелательным фото– и видеоматериалам" – считают ученые.