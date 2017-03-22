Ученые раскрыли секрет "тяжелой кости"

Канадские ученые разгадали тайну "тяжелой кости". Исследователи установили, что масса и плотность костной ткани зависят от физических нагрузок.

Эксперты проанализировали данные о физической активности 309 мальчиков и девочек, сообщает Lenta.ru. В результате было установлено, что в зависимости от нагрузки в период развития организма с возрастом у подростков по-разному менялась масса костной ткани.

У тех испытуемых, кто в детстве вел активный образ жизни, средний показатель плотности костей был выше, чем у остальных. У малоподвижных в подростковом возрасте добровольцев позже какой-либо тенденции выявлено не было.

Поэтому в отчете о проведенном исследовании ученые призывают детей "отойти от экранов, встать с дивана и двигаться". По словам экспертов, сформировать прочную костную систему возможно именно в молодом возрасте.

Также специалисты отметили, что не собираются останавливаться на достигнутых результатах. Они планируют установить оптимальный баланс между интенсивностью спортивных занятий в юношеском возрасте и темпами развития костной системы.

Постоянно жру молочку и варёную курочку.

Крепкие кости, никакого холестирина и жесть как мне холодно. — James (@sheri_holmes) 6 января 2017 г.

Напомним, ранее американские, немецкие и японские ученые создали сверхпрочную сталь. Прототипом для новой разработки стала человеческая кость – исследователи изучили ее многоуровневое строение и попытались воспроизвести, смешав два отличающихся по плотности исходного материала.