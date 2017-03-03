Какие женщины нравятся российским альфа-самцам
"Давно замечено, что американские подходы с нами не работают. У нас совершенно другая ментальность. В России мужчина – это альфа-самец. Он никакой не толерантный, у нас всегда будет патриархальная система", – цитирует НСН Розу Сябитову.
По мнению телеведущей, российские мужчины выбирают себе женщину на основе заложенной родовой программы. И, исходя из нее, в первую очередь они ценят внешность дамы. Российская сваха утверждает, что наибольшей популярностью у россиян пользуются полные и красивые дамы.
"Красота – это показатель детородного здоровья, у красивых женщин рождаются красивые дети, у которых больше шансов и в карьере, и в жизни. Молодость – это здоровье, а широкая кость – возможность рожать не одного ребенка", – объясняет Сябитова. Характер же женщины, по мнению телеведущей, не имеет особого значения, так как в российской семье слабый пол всегда подстраивается под свою вторую половинку.
Напомним, как писали Dni.ru, ранее американские ученые пришли к выводу, что для современных мужчин не так важна внешность избранницы, как ее внутренние качества. Оказалось, что сильная половина человечества берет в жены тех дам, которые умеют слушать своих партнеров, восхищаться ими, а также доброжелательно относятся к их друзьям и родным.
Певица подтвердила звание самой эпатажной на эстраде
Продюсер возмущен новой выходкой актрисы
Телевизионщики тайком сняли конфликт президента со своим стратегом
Телезрители оценили четвертый эфир, посвященный 17-летней красотке