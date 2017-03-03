Какие женщины нравятся российским альфа-самцам

Билан серьезно болен Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Понедельник 6 марта
Лента новостей
18:18
Российские женщины полюбили отдых в одиночестве
18:10
Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой
17:54
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
17:46
Откровенные фото Любови Толкалиной
17:43
Сколько стоит коттедж в Крыму
17:26
Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев
17:07
Как стать красивее за сутки до праздников
17:05
Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
17:04
Пожар в московской девятиэтажке попал на видео
17:02
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию
16:44
Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих
16:44
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье
16:43
Топ-5 звездных пластических операций
16:33
Гонявший на Ferrari москвич оказался сыном миллионера
16:30
Женщин вдохновит новый аромат
16:26
Где россияне проведут отпуск
15:47
У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя
15:42
Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала
14:55
Мажором на Ferrari занялись в ГИБДД
14:53
Лолита – Пугачевой: Спасибо, что вы ушли в декрет!
14:35
Назван размер iPhone 8
14:34
Стас Пьеха рассказал о болезни двухлетнего сына
14:33
Фадеев заступился за оскорбленного Литвиновой "ампутанта"
14:25
Российского солдата застрелил снайпер в Сирии
14:12
Как гей-пропаганда захватила детские фильмы
14:08
Актриса Ирина Пегова о роли в порнофильме
14:08
Персональный ад родившей женщины
14:00
Ракеты КНДР взволновали Кремль
13:52
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
13:34
Друг Лизы Песковой трагически погиб
13:27
Рудковская высказалась о болезни Билана
13:23
Значение имени Галина
13:18
Финны стали чаще возвращаться домой с алкоголем
13:11
Врачи поставили Билану неутешительный диагноз
13:05
"Элитную" икру фасовали в свинарнике под Тверью
12:53
Ледяной дождь устроит битву за Москву
12:46
В Москве у учительницы угнали BMW за 5 млн
12:37
Александр Панайотов предложил перенести "Евровидение"
12:34
Мажор на Ferrari устроил гонки в Москве (видео)
12:28
Кончаловский и Толкалина раскрыли причины расставания
12:20
Изменившая внешность Анисина: Пощады Джигурде не будет!
12:13
Именинница Буланова о драках и ругани с Радимовым
12:09
Выпавший из окна москвич разбился о козырек подъезда
12:03
Взятки Хорошавину передавал Горбачев
12:02
Флот России назвали угрозой существования Запада
11:49
Москвич попался на продаже медалей бабушки-ветерана
11:45
В России господствует культура изнасилования
11:36
Чем запомнился актер Александр Кузнецов
11:31
Роскошных авто в России стало больше
11:29
Маньяк изнасиловал москвичку на глазах у прохожих
11:27
Британский телеведущий "распял" Яценюка
11:20
Юлию Проскурякову поздравляют со второй беременностью
11:17
В убийстве посла Карлова замешана российская путана
11:12
Причину смерти двух школьниц в Москве нашли в соцсетях
11:10
Жители Праги выступили в защиту Донбасса
10:47
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
10:43
Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу
10:41
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
10:38
Малахов вызвал гнев словами о Шурыгиной
10:34
В Москву привезли величайшего волшебника
10:32
Девушка обнажилась на публике за 15 тысяч рублей (видео)
10:20
Мужчина попал под поезд в Подмосковье
10:18
В Европе сочли крымский вопрос решенным
10:10
Война в Донбассе ударила по кошельку Абрамовича
09:52
Школьница упала с шестого этажа в Челябинске
09:39
Чехия бьет тревогу из-за отмены виз для Украины
09:30
Осужденной за репост воспитательнице отменили приговор
09:26
Дима Билан о сыне: Стараюсь присутствовать в его жизни
09:15
Трамп вызвал переполох среди чиновников США
09:09
Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
09:08
Эротические фото морских пехотинцев США попали в Сеть
09:00
Муж Пелагеи и их дочь произвели фурор
08:57
Россиянка упала с 27-го этажа в Таиланде
08:36
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
08:35
Как российский генерал лишился ног в Сирии
08:30
Названа причина смерти актера Александра Кузнецова
08:29
Ле Пен отбила атаку на Путина
08:18
Лоза защитил Литвинову от нападок
08:05
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
08:02
В центре Москвы ограничат движение
07:51
На западе Москвы человек упал из окна на машину
00:01
Диму Билана выхаживают врачи
17:58
Музыкант Сергей Троицкий вышел из тюрьмы
17:49
Российский лыжник Устюгов завоевал серебро на ЧМ
17:36
Туристов накрыло лавиной в Альпах
17:23
В центре Москвы произошла крупная авария
17:08
Названы богатейшие люди мира
16:32
В Москве на стройке МВД погиб рабочий
16:15
Дональд Трамп завербовал Тони Блэра
15:53
В Москве загорелся жилой дом
15:25
Модники московского метро
15:00
Названа дата встречи Путина с Нетаньяху
14:39
В центре Москвы в жилом доме взорвался газ
14:26
В Кирове упавший с крыши снег убил женщину
14:20
В Дагестане уничтожили банду боевиков "ИГ"
13:57
У Захаровой появилась красивая соперница
13:24
Москвичка бросилась из окна во время пожара
12:56
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
12:33
Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка
12:26
В Петербурге неизвестные обокрали церковь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
Диму Билана выхаживают врачи
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!
Общество

Какие женщины нравятся российским альфа-самцам

Фото: GLOBAL LOOK press
Знаменитая сваха Роза Сябитова уверена, что выводы американских ученых о том, что мужчины выбирают себе жену на основании ее характера, нельзя распространить на Россию. По мнению телеведущей, в нашей стране мужчины более маскулинны, а потому предпочитают выбирать спутницу жизни по внешним данным.
прочитано 2355 раз

"Давно замечено, что американские подходы с нами не работают. У нас совершенно другая ментальность. В России мужчина – это альфа-самец. Он никакой не толерантный, у нас всегда будет патриархальная система", – цитирует НСН Розу Сябитову.

ПО ТЕМЕ

На каких женщинах женятся современные мужчины

Как вычислить неверную любовницу

Главное условие идеального секса

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

По мнению телеведущей, российские мужчины выбирают себе женщину на основе заложенной родовой программы. И, исходя из нее, в первую очередь они ценят внешность дамы. Российская сваха утверждает, что наибольшей популярностью у россиян пользуются полные и красивые дамы.

"Красота – это показатель детородного здоровья, у красивых женщин рождаются красивые дети, у которых больше шансов и в карьере, и в жизни. Молодость – это здоровье, а широкая кость – возможность рожать не одного ребенка", – объясняет Сябитова. Характер же женщины, по мнению телеведущей, не имеет особого значения, так как в российской семье слабый пол всегда подстраивается под свою вторую половинку. 

Напомним, как писали Dni.ru, ранее американские ученые пришли к выводу, что для современных мужчин не так важна внешность избранницы, как ее внутренние качества. Оказалось, что сильная половина человечества берет в жены тех дам, которые умеют слушать своих партнеров, восхищаться ими, а также доброжелательно относятся к их друзьям и родным. 

Автор: Рудольф Великолепный3 марта 2017, 13:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Горячие пожарные показали свои шланги

567

комментарии

Политика

Британский телеведущий "распял" Яценюка
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом
В Европе сочли крымский вопрос решенным
Ле Пен отбила атаку на Путина

Шоу-бизнес

Шаляпин сцепился с Солнцевым из-за Шурыгиной
Чем звезде "Дома-2" грозит восстановление девственности
"Бомбила" Песков поставил на уши россиян
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье

Проишествия

Как российский генерал лишился ног в Сирии
Москвичка бросилась из окна во время пожара
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

Lifestyle

Орнелла Мути госпитализирована с серьезной травмой
Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев
Как стать красивее за сутки до праздников
Топ-5 звездных пластических операций
Шоу-бизнес

Лолита – Пугачевой: Спасибо, что вы ушли в декрет!

Певица подтвердила звание самой эпатажной на эстраде
Шоу-бизнес

Фадеев заступился за оскорбленного Литвиновой "ампутанта"

Продюсер возмущен новой выходкой актрисы
Политика

У Трампа сдали нервы на глазах у дочери и зятя

Телевизионщики тайком сняли конфликт президента со своим стратегом

Шоу-бизнес

Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье

Телезрители оценили четвертый эфир, посвященный 17-летней красотке

Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной

Фоторепортажи

Откровенные фото Любови Толкалиной
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
Модники московского метро

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Взятки Хорошавину передавал Горбачев
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
Девушка обнажилась на публике за 15 тысяч рублей (видео)
Две сестры зверски убили семью из четырех человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru