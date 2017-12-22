Чудесное исцеление слепой россиянки

50-летняя Антонина Захарченко стала вторым человеком в России, которому удалось пересадить бионический глаз. Женщина впервые за 13 лет увидела родных и близких.

Зрение ослепшей россиянке смогли вернуть врачи Научно-исследовательского центра офтальмологии. Хирурги Христо Тахчиди и Паоло Станг совершили настоящее чудо – они вживили Антонине электронный "глаз" – оснащенное множеством датчиков устройство, которое предает сигнал в мозг женщины.

Это вторая подобная операция, проведенная в России. "Первый пациент был мужчина, теперь это женщина, в декабре мы провели трансплантацию. Все хорошо идет, и мы уверены, что получим положительный результат, а женщина получит зрение", – приводит RT слова руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".