Признак скорой смерти нашли в ногах

Повышенный фактор риска смерти у женщин установили ученые. По данным исследователей, об угрозе свидетельствует синдром беспокойных ног (СБН).

Медики из Университета Пенсильвании в США наблюдали 57 417 женщин, средний возраст которых составлял 67 лет. Во время исследования каждые два года собирались данные о состоянии здоровья добровольцев, в том числе о наличии СБН.

Синдром беспокойных ног – это сенсомоторное расстройство. Оно характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в спокойном состоянии. Чаще всего СБН обостряется в вечернее и ночное время.

Исследования продолжались десять лет. За это время специалисты зафиксировали 6 448 смертей, наступивших по различным причинам. При этом выяснилось, что у пациентов, страдавших СНБ, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43% выше, чем у остальных добровольцев. Ученые подчеркивают, что связи между СБН и смертностью от онкологии и других заболеваний не установлено, пишет портал Medicalxpress.

Синдром беспокойных ног медики называют одной из главных причин бессонницы. Пациент может неосознанно страдать от СБН, при котором возникает неприятное ощущение в нижних конечностях в состоянии покоя, появляется неуправляемое желание ими двигать. По статистике людям, которые стали жертвами этого синдрома, удается поспать ночью от пяти с половиной часов и меньше. Дело в том, что им постоянно приходится вставать и перемещаться по дому, чтобы избавиться от чувства дискомфорта в ногах.

Виновниками бессонницы у женщин также могут быть гормоны. 70% пациенток жалуются на проблемы со сном во время менструации, когда уровень гормонов значительно занижен. Может вызвать бессонницу и наступление менопаузы, но по другим причинам, среди которых – приливы, храп и даже перепады настроения.

