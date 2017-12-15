Ученые доказали неотвратимую гибель Земли

Ученые обнаружили признаки "начала конца" Земли. Метеоролог пришел к такому выводу с помощью длительных наблюдений.

Дэн Саттерфилд выяснил, что на планету действительно надвигается глобальное потепление. Он ознакомился и проанализировал исследование своих коллег, которое выйдет в январе 2018 года, в научном журнале Bulletin of the American Meteorological Society. На основе двух графиков, созданных метеорологами, Саттерфилд доказывает, что глобальное потепление – это не миф.

На диаграммах отображаются среднегодовые показатели температуры на планете. Ученые подняли архивы, и проследили изменения климата начиная с 1880-го года. Специалисты взяли две теории и смоделировали их с помощью современных технологий. Один из графиков рассчитан так, словно никакого парникового эффекта и антропогенного воздействия на Земле не существует.

Второй, напротив, основан на теории глобального потепления, выдвигаемой множеством ученых-метеорологов. Когда алгоритм рассчитал показатели для обеих диаграмм, оказалось, что только график, показывающий изменение климата при глобальном потеплении оказался приближенным к реальности.

К таким выводам ученые пришли, сравнив расчеты компьютера с реальными показателями, зарегистрированными несколькими метеослужбами независимо друг от друга. Климатологи использовали данные НАСА, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и британского Центра климатических прогнозов и исследований Хэдли.

Из сопоставления графиков видно, что только в случае, когда в модель вносится влияние антропогенного фактора, ее прогноз практически совпадает с независимыми реконструкциями среднегодовой температуры Земли, заключает Саттерфилд.

За последние 200 лет деятельность человека привела к выбросам в атмосферу более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это способствовало росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012 процента и увеличению средней глобальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия (на 1,5 градуса – на континентах).