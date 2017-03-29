Женское воздержание опасно для здоровья

Американские ученые выяснили, как отсутствие половой жизни влияет на женское здоровье. Оказалось, что воздержание от секса чревато для организма представительниц прекрасного пола проблемами как с физическим, так и с психическим здоровьем.

Исследователи из Клиники Майо рассказали, какие отрицательные результаты могут появиться от интимного воздержания. Так, длительное отсутствие половой жизни может сделать женщину менее стрессоустойчивой.

Дело в том, что во время секса в организме активно вырабатывается эндорфин или "гормон счастья". Кроме того, при сексе идет выработка дегидроэпиандростерона, который укрепляет иммунную систему, сообщает РИА ФАН.

Таким образом, отсутствие половой близости приводит к снижению иммунитета и большей предрасположенности к болезням. Примечательно, что женщины, у которых в жизни нет секса, больше подвержены инфекциям мочевыводящих путей, чем те, кто имеют постоянную половую жизнь.

Еще одним отрицательным последствием отсутствия регулярной интимной жизни может стать набор веса. Большинство женщин это может ввести в депрессию.

Помимо этого, из-за долгого воздержания могут даже возникнуть проблемы с памятью. Дело в том, что во время секса повышается активность гиппокампа, а именно этот отдел головного мозга отвечает за долгосрочную память и образование новых нейронных связей.

Как писали Dni.ru, ранее социологическое исследование показало, что большинство россиянок занимаются сексом вечером или ночью. При этом многие мечтают предаваться любовным утехам в утреннее время.