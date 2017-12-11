Выяснилась главная опасность недосыпания
В эксперименте приняли участие 42 молодых человека, ранее замеченных в чрезмерном употреблении алкоголя. На них надели устройства, которые измеряли продолжительность сна. Кроме того, на протяжении всего исследования они заполняли опросники, где фиксировалось количество употребленных спиртных напитков.
Оказалось, что непродолжительный сон и ранний подъем приводят к большему употреблению алкоголя. Как , впрочем, и приличное количество выпитого не дает вовремя заснуть. Работу ученых публикует MedicalXpress.
Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что недосыпание замедляет мозговую активност. Это вызывает временные провалы в памяти и проблемы со зрением.
Также сообщалось о публикации профессора неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокера. Он отмечает, что проблема недосыпания оказывает "катастрофическое влияние" на здоровье и долгожительство, а продолжительность сна менее семи часов опасна для здоровья.
"Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье", – заявил Уокер.
#Недосыпание влияет на #характер - #ученыйhttps://t.co/2hR89Zn6VD pic.twitter.com/T2uempVP6P— Подробности (@podrobnosti) 8 октября 2017 г.
При этом недосыпание, по утверждению автора, делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи.
Уокер также подчеркивает опасное влияние вечернего употребления кофе на глубину сна и развеивает мифы о том, что алкоголь помогает заснуть.
Кроме того, ученый советует прекратить пользоваться компьютером, смартфоном и перестать смотреть телевизор не менее чем за час до того, как отправиться спать.
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