Оргазм делает женщин умнее и выносливее

Ученые выяснили, что при оргазме у представительниц прекрасного пола возрастает активность мозга и снижается чувствительность к боли. Специалисты проверили это опытным путем.

Ранее предполагалось, что от избытка чувств женщины начинают соображать хуже. Чтобы доказать обратное, исследователи попросили десять женщин, самой старшей из которых было 74 года, сексуально удовлетворять себя в томографе, пока не наступит оргазм.

Выяснилось, что в отделах мозга, отвечающих за движение, чувства, память и эмоции, активность мозга резко возрастала. Кроме того, подтвердились и ранее известные данные о том, что оргазм снижает у женщин чувствительность к боли на 75%.

Результаты исследованию прокомментировала член Глобального совета по сексуальному здоровью и благополучию Любовь Ерофеева. По ее мнению, все положительное влияние оргазма на человеческий организм было известно уже давно.

"Когда уровень гормонов счастья – эндорфинов – высокий, они снижают тревожность, оказывают обезболивающее действие, а активность мозга возрастает", – цитирует специалиста "Московский комсомолец". "Секс не в половых органах, а в центральной нервной системе и коре головного мозга", – говорит Ерофеева.

Эксперт утверждает, что секс является двигателем прогресса. Она объясняет это тем, что человек, имея регулярные половые контакты, чувствует себя счастливым и поэтому способен свернуть горы.