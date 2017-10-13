Оргазм делает женщин умнее и выносливее
Ранее предполагалось, что от избытка чувств женщины начинают соображать хуже. Чтобы доказать обратное, исследователи попросили десять женщин, самой старшей из которых было 74 года, сексуально удовлетворять себя в томографе, пока не наступит оргазм.
Выяснилось, что в отделах мозга, отвечающих за движение, чувства, память и эмоции, активность мозга резко возрастала. Кроме того, подтвердились и ранее известные данные о том, что оргазм снижает у женщин чувствительность к боли на 75%.
Результаты исследованию прокомментировала член Глобального совета по сексуальному здоровью и благополучию Любовь Ерофеева. По ее мнению, все положительное влияние оргазма на человеческий организм было известно уже давно.
"Когда уровень гормонов счастья – эндорфинов – высокий, они снижают тревожность, оказывают обезболивающее действие, а активность мозга возрастает", – цитирует специалиста "Московский комсомолец". "Секс не в половых органах, а в центральной нервной системе и коре головного мозга", – говорит Ерофеева.
Эксперт утверждает, что секс является двигателем прогресса. Она объясняет это тем, что человек, имея регулярные половые контакты, чувствует себя счастливым и поэтому способен свернуть горы.
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