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Пятница 10 ноября

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Центробанк не стал скрывать главную причину укрепления рубля

Центробанк не стал скрывать главную причину укрепления рубля
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Регулятор отмечает, что в прошлом месяце прочность национальной валюты напрямую зависела от экономических отношений с экспортерами.

В октябре текущего года Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 15%. Подобная стратегия, как пишет RT, помогла стабилизировать ситуацию на рынке. Более того, рубль значительно укрепился, если сравнивать с предыдущими периодами, благодаря возросшим объемам экспортной выручки.

"В октябре показатель увеличился до 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд в сентябре»", – сообщает экономические показатели Ura.ru.

Отмечается, что доля экспортной выручки в юанях составляет 32%. Это является историческим максимумом за все время фиксации показателей. Сдержать спрос на рублевые кредиты удалось, как указывает "Общественная служба новостей", получилось также благодаря своевременному увеличению ключевой ставки.


10 ноября 2023, 02:38
Денежные купюры. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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"Башкирская содовая компания" запустит производство эмульсионного ПВХ
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