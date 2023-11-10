Центробанк не стал скрывать главную причину укрепления рубля

Регулятор отмечает, что в прошлом месяце прочность национальной валюты напрямую зависела от экономических отношений с экспортерами.

В октябре текущего года Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 15%. Подобная стратегия, как пишет RT, помогла стабилизировать ситуацию на рынке. Более того, рубль значительно укрепился, если сравнивать с предыдущими периодами, благодаря возросшим объемам экспортной выручки.

"В октябре показатель увеличился до 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд в сентябре»", – сообщает экономические показатели Ura.ru.

Отмечается, что доля экспортной выручки в юанях составляет 32%. Это является историческим максимумом за все время фиксации показателей. Сдержать спрос на рублевые кредиты удалось, как указывает "Общественная служба новостей", получилось также благодаря своевременному увеличению ключевой ставки.



