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Экономика
Эксперты назвали молодежь драйвером цифрового развития

Эксперты назвали молодежь драйвером цифрового развития

На полях Петербургского международного экономического форума обсудили развитие цифровизации в молодежной среде.
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Самые крупные международные площадки активно поддерживают идеи молодых специалистов, в том числе в цифровой сфере. По словам руководителя Центра по глобальной IT-кооперации Вадима Глущенко, молодежь всегда была главным новатором.

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Заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова отметила, что интернет-пространство стало важной частью жизни человека. Цифровые технологии серьезно меняют коммуникации между гражданами и государством, обществом и бизнесом.

В то же время огромный объем данных стал причиной информационного перенасыщения. Люди зачастую не способны отделить правду от лжи.

Черкасова уверена в необходимости развития цифровой грамотности населения. "Повышение уровня цифровой и медиаграмотности поднимает уровень доверия к тому, что мы видим в интернете и помогает отделить фейк от правды», – сказала она.

Глава Молодежного совета Центрального банка Давид Монастырский считает, что недостаток цифровой грамотности приводит к отказу людей от удобных инструментов.

"Нужно развивать финансовую грамотность, чтобы они понимали, что приобретают. К 2023 году у нас 100% учащихся будут охвачены программами по финансовой грамотности», – сказал он.

В разгар пандемии коронавируса объем интернет-торговли вырос в 44 раза – это рекордный показатель, отметила замглавы Роскачества Юлия Михалева. Но уровень цифровой грамотности людей остался на прежнем уровне, констатировала она.

"За первое полугодие 2020 года выросло число киберпреступлений, совершаемых через социальные сети и фейковые сайты, и главной жертвой мошенников, к сожалению, становится молодежь", – сказала Михалева.

ПМЭФ прошел со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Площадку посетили руководители крупнейших российских и иностранных компаний, политики и государственные деятели.

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Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Автор: 7 июня 2021, 18:00 Источник: CGITC ✓ Надежный источник

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