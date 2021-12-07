Как выгодно купить продукты на Новый год

Ежегодные траты на новогодний стол для россиян стали традицией. На самые популярные продукты и ингредиенты для салатов цены взлетают накануне праздника. Чтобы не разориться в супермаркете и при этом не грустить в Новый год 2022 без еды, прислушаемся к рекомендации эксперта.
Врач-диетолог Андрей Золотарев советует совершать нужные покупки в несколько этапов. Заранее покупаем продукты с самым долгим сроком годности, а уже ближе к празднику скоропортящиеся товары.
Уже сейчас стоит приобрести икру, оливки, консервированный горошек, кукурузу и подобные позиции в железных банках. Самое время купить традиционный новогодний напиток — шампанское, а также вино и другой алкоголь. Шоколадные конфеты и твердые сыры тоже легко долежат до Нового года 2022 при правильном хранении.
Бежать за копченой едой и соленой рыбой в магазин за час до боя курантов совершенно не стоит. Ведь это можно спокойно сделать за две недели до праздника. В холодильнике с оптимальным температурным режимом такое продовольствие не испортится.
Следуя рекомендациям специалиста, вы и сэкономите, и не попадете в толкучку людей с тележками, глядя на пустые полки в супермаркете. Берите советы на заметку, чтобы комфортно встретить Новый год 2022.