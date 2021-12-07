Как выгодно купить продукты на Новый год

Умер продюсер Рудинштейн Интрига "Евровидения-2022" Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
партнеры
Вторник
7 декабря
Лента новостей
14:24
Ситуация в Афганистане и расширение НАТО: названы главные темы переговоров Путина и Байдена
14:15
Пассажирка такси получила травмы при падении машины в Москву-реку
14:12
Сыгравшая Вертинскую юная актриса сообщила об истерике
14:05
Забывшую надеть блузку Собчак застыдили
14:04
В Кремле дали прогноз на отношения с США после угроз в адрес России
14:02
"Не стыдно?": Маликов попался с двумя красотками после слухов об измене
13:57
Бывшая жена состарилась одна, дочь открестилась от отца: что стало с первой семьей Олега Табакова
13:45
Извращенцы: заговорили об отношениях между Басковым и Милохиным
13:43
Разъяренная Распутина набросилась на бывшую жену супруга: Все из-за Фриске
13:38
"Живая и горячая": заговоривший о женитьбе Цискаридзе приласкал "чучело"
13:34
Теряющая силы Елизавета II пошла на решительные меры
13:21
В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
13:17
Прервавшая молчание Ольга Орлова рассказала о ссорах с новым мужем
13:10
Измена, слухи о разводе, тяжелая болезнь: новый поворот в скандале вокруг звезды "Черной любви"
13:02
"Воспитайте": Дочь Успенской огрела новостью о взрослом ребенке
12:47
"Это больная мозоль": стало известно о самом сокровенном желании Панайотова
12:46
Всплыли сенсационные детали романа Градского на стороне: Девка из "Голоса"
12:28
В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
12:14
"Хочет выговориться": Буланова оправдалась за скандал с Бузовой
12:10
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
11:58
Родила богатыря: звезда сериалов Наталия Антонова празднует важное событие
11:57
Как выгодно купить продукты на Новый год
11:54
Мокрый Фомин сверкнул голыми ягодицами: А пониже?
11:49
Орлова объявила о переезде после тайной свадьбы: Новый дом
11:29
В Петрозаводске водитель авто сбил ребенка и скрылся с места ДТП
11:17
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
11:13
"Переломанные пальцы": Григорьев-Апполонов получил серьезную травму
11:04
"Состарилась": подписчики оплевали сменившую имидж Гагарину
10:46
165-килограммовая звезда "Дома-2" взвыла из-за травли: Пожалуйста, поддержите!
10:37
В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар
10:36
Изящные формы, откровенные фото и сходство с мамой: какой выросла 20-летняя дочь Веры Брежневой
10:22
При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском пострадал человек
10:18
"Нет худа без добра": Азиза рассказала о неожиданном последствии ковида
09:47
"Вечерний Ургант" убрали из эфира после трагедии: Это первый раз
09:34
По лысине не скучаю: 46-летний Аверин с густой копной волос потряс феноменальным преображением
09:34
Россиян предупредили о внедрении новых технологий при учете недвижимости
09:12
Парализованное тело, страшная болезнь, вторая личность: что пришлось пережить дочери Валерия Ободзинского
09:09
"На старости лет это очень большое испытание!": как живет 71-летний Константин Райкин
09:05
Трамп предрек провал Байдена на переговорах с Путиным: Неравный матч
08:43
"Объедки наследства": на что вдова Градского потратила свою молодость
08:38
Попавший под раздачу Киркоров взорвался на публике: Так просто не оставим!
08:09
Порадуется с небес: полученную посмертно награду привезут к гробу Нины Ургант на похороны
08:05
"Пишут доносы": Ахеджакова после допроса отчихвостила бегающих по театрам ветеранов
07:58
День святой Екатерины: традиции и приметы 7 декабря
04:10
Горячо! Галустян поглазел на обнаженные прелести Варнавы
02:01
Смерть ребенка, насилие, скандал с новой беременностью: что стало с брошенной женой и шестью детьми Ромы Жукова
23:59
К чему снится ворон
21:56
Папа римский хочет встретиться со своим "братом" патриархом Кириллом: Всегда готов
21:55
Брошенная королем Малайзии модель Воеводина сбежала из России вместе с сыном
21:42
Конец раздору: Гагарина примирилась с бывшим мужем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна
Порошенко попросил у Запада "адских санкций" для России
"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
Отказавшуюся петь 72-летнюю Пугачеву тащат на сцену
"У тебя там воняет страшно": молодая жена сказала правду в лицо Градскому после срыва
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Как выгодно купить продукты на Новый год

Как выгодно купить продукты на Новый год

Праздничный стол можно сделать недорогим, если взять на заметку советы. Новый год 2022 уже совсем близко.
прочитано 183 раза

Ежегодные траты на новогодний стол для россиян стали традицией. На самые популярные продукты и ингредиенты для салатов цены взлетают накануне праздника. Чтобы не разориться в супермаркете и при этом не грустить в Новый год 2022 без еды, прислушаемся к рекомендации эксперта.

ПО ТЕМЕ

Новогодние салаты обойдутся россиянам дороже на 15-25%

 Новый год 2022

Сюжеты Новый год 2022

Врач-диетолог Андрей Золотарев советует совершать нужные покупки в несколько этапов. Заранее покупаем продукты с самым долгим сроком годности, а уже ближе к празднику скоропортящиеся товары.

Уже сейчас стоит приобрести икру, оливки, консервированный горошек, кукурузу и подобные позиции в железных банках. Самое время купить традиционный новогодний напиток — шампанское, а также вино и другой алкоголь. Шоколадные конфеты и твердые сыры тоже легко долежат до Нового года 2022 при правильном хранении.

Бежать за копченой едой и соленой рыбой в магазин за час до боя курантов совершенно не стоит. Ведь это можно спокойно сделать за две недели до праздника. В холодильнике с оптимальным температурным режимом такое продовольствие не испортится.

Следуя рекомендациям специалиста, вы и сэкономите, и не попадете в толкучку людей с тележками, глядя на пустые полки в супермаркете. Берите советы на заметку, чтобы комфортно встретить Новый год 2022.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 11:57 Источник: Радио "Sputnik" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Артишоки, папайя и шоколад: назван рецепт быстрого и эффективного похудения

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта

Как живет 31-летняя Анастасия
Шоу-бизнес

На ТНТ прокомментировали информацию об увольнении Утяшевой после ссоры с Кабаевой

Ответ шокировал
Сериалы

Из красавицы в сухую щепку: редкие снимки Карпович из "Папиных дочек" взбудоражили общественность

В Сети появились архивные кадры
Шоу-бизнес

Жена Цекало показала новорожденную дочь после слухов о беременности

Дарина Эрвин расцвела

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
"Омикрон-штамм – не главный враг": вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса
Академик Нетесов объяснил механизм появления новых видов ковида
В России обнаружили уникальный вариант штамма коронавируса: Успел размножиться

Спорт

"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой
Взбешенный Боярский с кулаками накинулся на футбольного тренера: Остается надеяться на чудо

Регионы

В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар
При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском пострадал человек
На Сахалине сухогруз сел на мель
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+