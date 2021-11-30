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Экономика
Академик РАН предложил наказать Европу прекращением поставок газа из России

Академик РАН предложил наказать Европу прекращением поставок газа из России

Руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич указал на ошибку Еврокомиссии.
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В прошлом месяце Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". Если выяснится, что к росту цен на газ причастна российская компания, ее оштрафуют на десятки миллиардов евро (на 10% от годового оборота предприятия).

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Комментируя это, Николай Межевич заметил, что европейские чиновники не хотят признавать, что голубое топливо подорожало из-за их собственных действий. По мнению академика РАН, им не следовало заключать краткосрочные контракты и отвязывать цену на газ от цены на нефть.

Межевич считает, что Еврокомиссию необходимо привести в чувство. Сделать это достаточно просто. Нужно прекратить поставки российского газа, заявил руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук. Слова эксперта приводит РИА ФАН.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, недовольный провокациями западных политиков и санкциями против Минска, пригрозил перекрыть поставки газа в Европу. Политик назвал оппонентов из Польши и Литвы "мерзавцами" и "безмозглыми", а также призвал их задуматься о последствиях своих слов и действий.

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Фото: Bernhard Classen / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
30 ноября 2021, 18:28

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