Названы условия для четырехдневной рабочей недели

Глава Минэкономразвити Максим Орешкин продолжил дискуссию на тему четырехдневной рабочей недели. По его словам, переход на такой график возможен, когда доходы населения и производительность труда удастся поднять на новый уровень, передает телеканал "360".

По словам министра, для этого, в том числе, необходимо внедрять проекты с участием искусственного интеллекта – это изменит тенденции на рынке труда. Но, в то же время, это значит упразднение некоторых профессии, а значит сокращения, добавляет RT.



