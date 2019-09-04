Названы условия для четырехдневной рабочей недели

Глава Минэкономразвити Максим Орешкин продолжил дискуссию на тему четырехдневной рабочей недели. По его словам, переход на такой график возможен, когда доходы населения и производительность труда удастся поднять на новый уровень, передает телеканал "360".
По словам министра, для этого, в том числе, необходимо внедрять проекты с участием искусственного интеллекта – это изменит тенденции на рынке труда. Но, в то же время, это значит упразднение некоторых профессии, а значит сокращения, добавляет RT.
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