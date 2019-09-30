Россиян предупредили о скачке цен на молоко

Цены на молочную продукцию вырастут на 10-12% уже в ноябре этого года, передает телеканал "360" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Специалисты отмечают, что подорожание спровоцировал эксперимент по маркировки продукции, который начался этим летом, а осенью стартует электронная ветеринарная сертификация. Две новые системы контроля товаров добавили расходов ритейлерам, что в конечном итоге может сказаться на ценах в магазинах, считают в АКОРТ, пишет URA.ru.
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