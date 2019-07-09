Расследование против бывшего руководства "Тольяттиазота" продолжается

О недопустимости уголовного преследования в экономических спорах российские власти говорят уже давно. В руководстве страны неоднократно предостерегали от арестов бизнесменов, однако, как показывает практика, исключать этого нельзя. Один из ярких примеров – ситуация вокруг "Тольяттиазота". Дело о хищениях на предприятии в Самарской области длится полтора года, за ходом резонансного процесса следят многие российские и зарубежные СМИ. Ситуацию усугубляет то, что некоторые фигуранты уголовного дела числятся в международном розыске.



Сейчас в центре внимания прессы находится решение Комсомольского района суда Тольятти. На прошлой неделе он признал виновным бывшего главу ТОАЗа Владимира Махлая и приговорил бизнесмена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Другие руководители предприятия - Сергей Махлай и Евгений Королев – приговорены к девяти и восьми с половиной годам заключения соответственно.



Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" был оглашен в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статья 159 Уголовного кодекса, часть 4). Разбирательство было инициировано по заявлению миноритария завода – ОХК "Уралхим", которой владеет Дмитрий Мазепин.

Как гласят материалы дела, с 2008 по 2011 годы на предприятии была создана схема, по которой компания экспортировала аммиак и карбамид, но по заниженным ценам. Продукция поставлялась аффилированным с мажоритарными акционерами компаниям, принадлежавшим давнему бизнес-партнеру Махлаев Феликсу Циви. В итоге предприятию был причинен ущерб на общую сумму более 85 миллиардов рублей.

А в мае 2019 году было возбуждено новое уголовное дело. На этот раз по статьям 159, 199 и 210 – организация преступного сообщества или участие в нем. Фигуранты те же – Владимир и Сергей Махлаи, бывший генеральный директор ТОАЗа Евгений Королев и другие.

Следствие полагает, что в 2005-2013 годах участники преступной организации совершили несколько тяжких преступлений против государств и собственности ОАО "Тольяттиазот", а также других юридических и физических лиц. Предполагается, что в совершение преступных деяний активно вовлекались сотрудники подконтрольных компаний, применялась практика использования подставных компаний, зарегистрированных в офшорах.

Одного из фигурантов уголовного дела, председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра Попова в конце мая Басманный суд Москвы арестовал сроком на два месяца. Любопытно, что предприниматель был задержан в аэропорту "Внуково", когда тот пытался покинуть Россию. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 210. В минувшую среду Московский городской суд признал арест бизнесмена законным.

Главный фигурант дела, бывший руководитель "Тольяттиазота" Владимир Махлай за границей живет уже давно. По данным СМИ, Россию предприниматель покинул еще в 2005 году, однако продолжал управлять предприятием из-за границы. Как отмечали в прессе, эмигрировал Махлай в Лондон.

Столица Туманного Альбиона вообще очень полюбилась "героям" того времени, бежавшим из России на фоне серьезных проблем с законом.

Суд установил, что с учетом представленных доказательств вина подсудимых полностью доказана. Но адвокаты бывшего руководства "Тольяттиазота" сознательно затягивали процесс, отметил член Московской городской коллегии адвокатов Александр Низов

"Уже на стадии исследования письменных материалов дела, которая предваряла допросы свидетелей, стало понятно, что защита избрала тактику максимально возможного затягивания процесса", – сказал юрист в беседе с РАПСИ.

В конечном счете количество свидетелей по делу о хищениях на "Тольяттиазоте" составило почти 100 человек, немало среди них было действующих сотрудников предприятия. "Они находились в сложном положении, и, без всякого сомнения, под серьезным прессом со стороны руководства своего предприятия", – отмечал Низов.

Стоит отметить, что призыв первых лиц государства к смягчению наказания за экономические преступления большинство экспертов считают правильным и своевременным. "Однако факты, которые приводят СМИ, говорят о том, что ситуация с "Тольяттиазотом" – именно уголовная", – резюмирует "Парламентская газета".