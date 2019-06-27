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Адвокат раскрыл обстоятельства дела о хищениях на "Тольяттиазоте"

Фото: commons.wikimedia.org
Уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" слушается уже более полутора лет. За резонансным процессом пристально следит пресса и специалисты. О любопытных подробностях громкого дела рассказал представитель истца – АО "ОХК "Уралхим", – член Московской городской коллегии адвокатов Александр Низов. Юрист в подробностях ответил на претензии со стороны защиты фигурантов дела.
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Объем письменных материалов по процессу занимал около пятисот страниц, этим и объясняется столь долгий срок рассмотрения дела, пояснил Низов. "Уже на стадии исследования письменных материалов дела, которая предваряла допросы свидетелей, стало понятно, что защита избрала тактику максимально возможного затягивания процесса", – цитирует адвоката РАПСИ.

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Юрист утверждает, что представители защиты пристально следили за временем, затраченным обвинителями при оглашении материалов.

По словам Низова, количество свидетелей по делу в конечном итоге составило почти 100 человек, значительное количество из них были действующими сотрудниками предприятия. "Они находились в сложном положении, и, без всякого сомнения, под серьезным прессом со стороны руководства своего предприятия", – сказал юрист.

В допросах свидетелей со стороны защиты суд не отказывал: по ходатайству адвокатов обвиняемых было привлечено и допрошено не менее десяти человек. При этом юрист отметил слаженность и профессионализм прокуроров, которые смогли получить от свидетелей ценные показания, укрепившие позиции истца – АО "УХК "Уралхим".

Низов с сомнением воспринимает утверждения, будто бы в ходе суда были допущены серьезные нарушения прав участников процесса со стороны защиты. "Адвокаты пытаются таким образом направить внимание суда не на обстоятельства, устанавливаемые в ходе процесса, не на исследуемые доказательства, а на некий "список обид" представителей защиты, который используется как существенный элемент давления на суд", – пояснил юрист.

Жалобы представителей обвиняемых, что все их ходатайства отклонялись судом, адвокат также отвергает. Низов уточнил, что на стадии судебного следствия к делу приобщили несколько десятков томов. Где же здесь нарушение, задается он риторическим вопросом.

Фото: pixabay.com

Упреки защиты в том, что суд не допросил некоторых ее свидетелей, в том числе иностранных граждан, адвокат истца также считает несостоятельными. Суд допросил свидетелей, чью явку обеспечили представители обвиняемых, указал Низов. При этом уже на финальной стадии процесса защита попросила вызвать в суд около десяти иностранцев, живущих в разных государствах, подчеркнул он.

По словам юриста, указанные люди даже не упоминались в ходе процесса. "Кто они такие, какое отношение к делу имеют? Никакого внятного объяснения защитник не представил", – возмущается Низов.

Утверждения защиты, что судья якобы торопит процесс, представитель интересов "Уралхима" также считает беспочвенными."В какой-то момент процесса, суд, идя навстречу, в первую очередь, стороне защиты, перешел в режим рассмотрения уголовного дела в непрерывном процессе. Вызвано это было заявлениями самих защитников, что им требуется больше времени для представления доказательств", – пояснил Низов.

Дошло до того, что в один момент представители истца заявили о злоупотреблении защиты своими правами, рассказал адвокат. Он напомнил, что "Уралхим" понес огромный материальный ущерб, поэтому истец и его представители имеют право на рассмотрение дела в разумные сроки.

"В результате защита выдохлась, и ей было просто нечего представить суду в качестве доказательств или их имитации", – констатировал Низов.

После этого судебное следствие было объявлено оконченным.

Говоря о доказательной базе, адвокат опроверг заявления, что обвинение основано лишь на комплексной экономико-правовой (ценовой) экспертизе, с которой не согласна защита. Экспертное заключение имеет отношение лишь к части обстоятельств, которые необходимо было доказать. В ходе следствия, напомнил адвокат, было изъято большое количество документов, электронная переписка, были опрошены потерпевшие и свидетели – это позволило установить ряд обстоятельств дела.

Со слов Низова, именно защита утверждала, что обвинение основано на экспертном заключении о ценах на продукцию предприятия и пыталось его опротестовать. "Но именно они же представили суду доказательства, позволяющие однозначно заявить о состоятельности и законности экспертного заключения", – подчеркнул юрист.

Фото: commons.wikimedia.org

Низов сомневается, что судебный процесс якобы мешает нормальной работе "Тольяттиазота".

"Что действительно в течение долгих лет наносило ему ущерб – так это кабальный 20-летний контракт на эксклюзивную продажу продукции единственному покупателю, ценовой диктат, систематический вывод денежных средств, недофинансирование, плохое техническое состояние агрегатов и простой мощностей, незаконная продажа ценных производственных активов, которые "Тольяттиазот" вынужден теперь арендовать у офшора", – заявил адвокат, подчеркнув, что "Тольаттиазот" выступает в деле в роли потерпевшего. 

Опроверг Низов и распространенное в некоторых СМИ заявление, что обвинительное заключение было подготовлено якобы в недрах "Уралхима". Подобные публикации он назвал ангажированными и несоответствующими действительности. В подтверждение распространители подобной информации ссылались на "свойства" некоего файла, который находится у них в распоряжении.

"Курьез в том, что никто, кроме самих защитников, этот файл так и не увидел, а сами они ни в каком виде суду его не представили", – пояснил юрист.

Голословными представитель истца считает также обвинения в рейдерском захвате ТОАЗа "Уралхимом". Он напомнил, что исковые требования в большинстве исходят от "Уралхима" и, в гораздо больших объемах, со стороны "Тольяттиазота". "Мы лишь пытаемся возместить материальный ущерб, причиненный нашей компании в связи с совершением преступления", – подчеркнул Низов.

Приговор по резонансному делу Комсомольский районный суд может огласить уже через неделю – 2 июля. Александр Низов надеется, что суд вынесет обвинительный вердикт всем фигурантам дела и удовлетворит требования истца, которые, напомнил адвокат, заявлены в интересах "Тольяттиазота".

Напомним, расследование в отношении бывших руководителей ТОАЗа ведется с 2012 года. Комсомольский районный суд Тольятти рассматривает обвинения в хищении выручки предприятия на общую сумму более 85 миллиардов рублей. Экс-руководителям "Тольяттиазота" вменяют потерю ряда активов, проданных на 500 миллионов рублей дешевле рыночной цены. Обвиняемые находятся в международном розыске. 

Автор: Федор Лопырев27 июня 2019, 09:44

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