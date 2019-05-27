В России хотят вернуть практику сдачи бутылок

В России может возобновиться практика приема стеклотары. Об этом сообщает НСН со ссылкой на "Известия", уточняя, что поручение о разработке инициативы поступило в Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития от премьер-министра Дмитрия Медведева.
Принимать пустые бутылки планируют обязать каждый российский магазин. Речь идет не только о стекле, но и о пластике. До 15 июня ведомства должны предоставить первые предложения по этому вопросу. Предположительная стоимость одной стеклянной бутылки составит 5-7 рублей, отмечает "Вечерняя Москва".
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