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Экономика

У Ким Чен Ына отыскали тайный бизнес

Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press/Zhang Li
У правящей элиты КНДР есть тайная сеть компаний по всему миру, приносящая Ким Чен Ыну миллиарды. "Би-би-си" раскопала, что у Пхеньяна для теневых заработков есть секретный "Офис 39".
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Андреа Бергер, военный журналист, в документальном фильме британской компании "Би-би-си" заявила, что у Пхеньяна для теневых заработков существует призрачный "Офис 39". Официально это всего лишь один из отделов Корейской рабочей партии. По факту он аккумулирует миллиардные средства, являясь настоящей "черной кассой" для неофициальных финансовых операций Ким Чен Ына и его приближенных.

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Используя этот засекреченный "Офис", семья северокорейского лидера получает примерно 1,6 миллиарда долларов в год, пишет Daily Express. Основное "окно" для переброски денег – впрочем, и людей – Малайзия, у которой с Северной Кореей установлен безвизовый режим. Средства на секретные счета регулярно поступают из филиалов и подконтрольных Пхеньяну предприятий в Африке, на Ближнем Востоке, возможно, в странах Юго-Восточной Азии, даже в США и Великобритании. Они могут что-то продавать, а часть выручки передавать Пхеньяну.

Бывший северокорейский финансовый работник в Сингапуре Ким Кван-Джин рассказал британским журналистам о страховой компании, в которой он работал. По его словам, она служила для теневых финансовых операций Северной Кореи в мире. Через нее финансируется образ жизни высшего руководства Пхеньяна. "Это семейный бизнес Кимов. Они получают наличные от этих предприятий. Мы тоже каждый год отправляем наличными 20 миллионов долларов ко дню рождения Ким Чен Ына. Мы их раскладываем в 20 ящиков, по миллиону долларов в каждый", – говорит Ким Кван-Джин.

Автор: Алексей Минин12 сентября 2017, 16:22

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