Рост зарплат признали опасным для России
По данным ЦБ, в стране наблюдается нехватка кадров, в частности отмечается дефицит врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. Это один из факторов того, что зарплаты растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда, пишет газета "Известия".
"Дефицит трудовых ресурсов может иметь два негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности. Прямой – это опережающий рост заработных плат относительно производительности труда. Косвенный эффект – это снижение потенциала роста производства в силу отсутствия возможности привлечь нужные кадры", – пояснили в Центробанке.
Как рассказал аналитик Станислав Мурашов, из-за сложившейся на рынке труда ситуации инфляция может прибавить 0,5 процентного пункта. "Реальные зарплаты должны расти темпами, которые соответствуют темпам роста производительности труда. Если производительность труда не растет, а зарплата растет быстрее фактических темпов роста цен, это приводит к проинфляционным последствиям", – объяснил он.
Какая зарплата, такие и лобстеры ￼ pic.twitter.com/odp31rtGCx— Маркина Инна (@markinainna2015) 20 августа 2017 г.
Отметим, по данным Росстата, производительность труда в России в последние восемь лет растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения. В свою очередь в Минэкономразвития добавил, что рынок труда в стране близок к дефициту, безработица находится на рекордно низких уровнях.
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